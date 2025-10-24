Mirel Rădoi avertizează după 1-1 cu Noah: „Meciurile vor fi grele” - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut primul punct din grupa principală de UEFA Conference League. Formația antrenată de Mirel Rădoi a remizat pe ”Ion Oblemenco” cu Noah, scor 1-1, la capătul unui joc ce a fost controlat în mare parte de oaspeți.
Deși „leii” din Bănie au fost cei care au deschis scorul, armenii au revenit și au echilibrat situația pe tabelă, stabilind, totodată și scorul final din această dispută.
Mirel Rădoi nu a fost impresionat de Noah
Fără Ștefan Baiaram, exclus din lot cu puțin timp înainte de startul partidei, Universitatea Craiova s-a chinuit cu armenii de la Noah, formație care a dominat aproape toată disputa din Bănie.
Isenko a fost marele erou pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, având câteva intervenții fantastice, în ambele reprize. Mai mult decât atât, gazdele au avut mari emoții, după ce instalația de nocturnă a avut mai multe probleme de la pauză și până la finalul partidei.
După fluierul final, tehnicianul formației din Bănie a tras concluziile și a vorbit despre programul infernal pe care îl va avea echipa sa în următoarele săptămâni.
„Un rezultat echitabil, prima repriză am avut noroc. În a doua am avut ghinion, chiar dacă am cedat posesia, nu au avut acțiuni periculoase. Chiar dacă tactic am reglat problemele din prima repriză, am luat gol pe centrare. Are 9 goluri cu capul din 11, calitate. Un jucător care marchează mereu, este mereu în preajma careului. Dacă introducem pe cineva și are evoluție bună, suntem inspirați, dacă e invers, suntem antrenori slabi.
Ne-am construit lotul ca să putem juca în aceste competiții, iar fiecare jucător trebuie să fie gata pentru echipă. Aceste prime două meciuri, erau adversari mai accesibili, de acum meciurile vor fi grele, dar sperăm că ne vor da un imbold pentru meciul cu Metaloglobus”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit digisport.ro.
