L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB - Antena Sport

L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB

Home | Fotbal | Europa League | L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB

L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 16:56

L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB înfruntă Bologna în cel de-al treilea meci din faza principală a UEFA Europa League, iar staff-ul roș-albaștrilor a luat o decizie importantă, cu doar câteva ore înainte de starul partidei de pe Arena Națională.

Concret, aceștia au eliminat un jucător important din cadrul campaniei europene din sezonul trecut, însă l-au înlocuit cu Vlad Chiricheș, un jucător cu o vastă experiență la acest nivel.

Mihai Popescu, scos de FCSB de pe lista UEFA

Pauza internațională a venit la pachet cu vești proaste pentru FCSB, care l-a pierdut în urma meciului cu Austria pe Mihai Popescu. Acesta a suferit o accidentare gravă și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Pentru că va absenta cel mai probabil până la finalul sezonului, acesta a fost scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna, din grupa principală de Europa League.

În locul fundașului central a intrat Vlad Chiricheș. Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac sunt ceilalți fundași centrali pe care se va baza Elias Charalambous.

