L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB - Antena Sport

FCSB înfruntă Bologna în cel de-al treilea meci din faza principală a UEFA Europa League, iar staff-ul roș-albaștrilor a luat o decizie importantă, cu doar câteva ore înainte de starul partidei de pe Arena Națională.
Concret, aceștia au eliminat un jucător important din cadrul campaniei europene din sezonul trecut, însă l-au înlocuit cu Vlad Chiricheș, un jucător cu o vastă experiență la acest nivel.
Mihai Popescu, scos de FCSB de pe lista UEFA
Pauza internațională a venit la pachet cu vești proaste pentru FCSB, care l-a pierdut în urma meciului cu Austria pe Mihai Popescu. Acesta a suferit o accidentare gravă și a fost supus unei intervenții chirurgicale.
Pentru că va absenta cel mai probabil până la finalul sezonului, acesta a fost scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna, din grupa principală de Europa League.
În locul fundașului central a intrat Vlad Chiricheș. Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac sunt ceilalți fundași centrali pe care se va baza Elias Charalambous.
- Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională
- FCSB – Bologna 0-1. Duel încins pentru campioană în Europa League! Început de coșmar pe Arena Națională
- AEK – Aberdeen 0-0 şi Şahtior – Legia 0-0. Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu au meciuri în Europa League
- Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii
- Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB