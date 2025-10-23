L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB - Antena Sport

FCSB înfruntă Bologna în cel de-al treilea meci din faza principală a UEFA Europa League, iar staff-ul roș-albaștrilor a luat o decizie importantă, cu doar câteva ore înainte de starul partidei de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, aceștia au eliminat un jucător important din cadrul campaniei europene din sezonul trecut, însă l-au înlocuit cu Vlad Chiricheș, un jucător cu o vastă experiență la acest nivel.

Mihai Popescu, scos de FCSB de pe lista UEFA

Pauza internațională a venit la pachet cu vești proaste pentru FCSB, care l-a pierdut în urma meciului cu Austria pe Mihai Popescu. Acesta a suferit o accidentare gravă și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Pentru că va absenta cel mai probabil până la finalul sezonului, acesta a fost scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna, din grupa principală de Europa League.

În locul fundașului central a intrat Vlad Chiricheș. Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac sunt ceilalți fundași centrali pe care se va baza Elias Charalambous.