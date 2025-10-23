Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: "A pierdut meciul" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a criticat mai mulţi jucători după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna.

Becali e de părere că principalul vinovat pentru înfrângerea campioanei României cu Bologna este Adrian Şut (26 de ani).

Gigi Becali l-a “distrus” pe Adrian Şut după FCSB – Bologna 1-2

“Din perspectiva mea, ce să zic, dacă la nivelul ăsta faci o greșeală… meciul l-a pierdut Șut. Se duce totul de râpă, așa a și fost. Nu mi s-a părut mie Bologna o echipă extraordinară.

Am greșit și eu, l-am băgat pe Thiam. L-am băgat pe George (n.r: Tavi Popescu). Ce să fac cu George Popescu? L-am luat și pe Politic, mare fotbalist, m-a costat două milioane. Aștept să facă ceva, să facă o fază măcar.

Meciul ăsta l-a pierdut Șut. În minutul 9 dacă le dai un cadou…