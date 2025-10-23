Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: "A pierdut meciul" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: "A pierdut meciul"

Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: "A pierdut meciul"

Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul”

Publicat: 23 octombrie 2025, 21:49

Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: A pierdut meciul

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a criticat mai mulţi jucători după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna.

Becali e de părere că principalul vinovat pentru înfrângerea campioanei României cu Bologna este Adrian Şut (26 de ani).

Gigi Becali l-a “distrus” pe Adrian Şut după FCSB – Bologna 1-2

“Din perspectiva mea, ce să zic, dacă la nivelul ăsta faci o greșeală… meciul l-a pierdut Șut. Se duce totul de râpă, așa a și fost. Nu mi s-a părut mie Bologna o echipă extraordinară.

Am greșit și eu, l-am băgat pe Thiam. L-am băgat pe George (n.r: Tavi Popescu). Ce să fac cu George Popescu? L-am luat și pe Politic, mare fotbalist, m-a costat două milioane. Aștept să facă ceva, să facă o fază măcar.

Meciul ăsta l-a pierdut Șut. În minutul 9 dacă le dai un cadou…

Sunt unii jucători cărora le-a intrat în cap că sunt vedete. După ce că luăm gol din cauza ta (n.r: a lui Adrian Şut), te mai dai șef la echipa asta. De unde știi tu să bați lovitură?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB – Bologna 1-2

Echipa italiană Bologna a învins joi, în deplasare, cu 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League.

Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşor, Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul. După numai trei minute, Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis, însă mingea a ajuns la Thijs Dallinga care a înscris la colţul lung. În minutul 22 Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor, iar în minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

Elevii lui Charalambous au avut prima ocazie în minutul 37, când Skorupski a scos lovitura de cap a lui Ngezana, intervenind imediat şi la şutul lui Şut. Bucureştenii par că îşi revin, şi Thiam reia puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 Skorupski să respingă cu piciorul la şutul lui Thiam. La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări, iar nou intratul Bîrligea a înscris pentru gazde, de lângă Lucumi, în minutul 54. Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, apoi şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot Târnovanu a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A venit bara lui Orsolini, din minutul 83, însă până la final nu s-a mai înscris şi FCSB a pierdut cu 1-2. Pentru bucureşteni, care au rămas cu trei puncte în Liga Europa, urmează meciul cu FC Basel.

