Mihai Stoica, tiradă la adresa arbitrajului după eşecul FCSB-ului cu Bologna: "Îi sparge fața..." - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului din partida dintre FCSB și Bologna, pierdută de roș-albaștri cu scorul de 2-1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a invocat mai multe faze în care echipa sa ar fi fost dezavantajată, printre ele numărându-se și momentul în care Daniel Bîrligea a cerut un penalty.

Stoica a vorbit și despre faza în care lui Darius Olaru i-a fost spartă arcada în urma unui duel cu un adversar al italienilor. Ulterior, oficialul a tras o concluzie și a declarat că elevii lui Elias Charalambous au arătat bine în teren preț de o oră, când s-au ridicat la nivelul Bolognei.

Mihai Stoica, furios pe arbitrii de la FCSB – Bologna

În aceeași intervenție, Mihai Stoica a mai spus că FCSB nici nu putea să obțină mai mult de un rezultat de egalitate, după maniera de arbitraj pe care a avut-o centralul, respectiv letonul Andris Treimanis. Vorbind despre prestația jucătorilor, oficialul s-a arătat mulțumit și a spus că meciul de pe Arena Națională, spre deosebire de altele, chiar a fost unul bun.

“Cred că egalul era maximum ce puteam să obținem cu acest arbitraj. Sunt unele decizii pe care nu le înțeleg. Dacă italienii schimbă la pauză ambii jucători care trebuiau să fie eliminați…

Dacă lui Olaru îi sparge fața… Când un jucător, în careu, își împinge adversarul cu ambele mâini și nici măcar nu intervine VAR-ul… Când scapă Bîrligea spre poartă, fluieră fault în atac. Foarte multe decizii…