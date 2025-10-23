Universitatea Craiova - Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League

Publicat: 23 octombrie 2025, 0:04

Mirel Rădoi, în timpul unui meci al Universității Craiova/ Profimedia

Universitatea Craiova – Noah, duelul din etapa a doua a grupei din Conference League, se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport.  

Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte din istorie în grupele unei competiții europene. În prima rundă din Conference League, trupa din Bănie a fost învinsă de Rakow, scor 0-2. 

Universitatea Craiova se va duela cu armenii de la Noah după ce în etapa de Liga 1 a obținut un succes clar. Oltenii au învins-o pe Unirea Slobozia cu 3-1 și ajuns la 27 de puncte, acumulate după 13 meciuri jucate. 

De cealaltă parte, Noah, campioana en-titre din Armenia, a învins-o pe Rijeka, scor 0-1, în prima etapă din Conference League. În campionat, în ultimele două etape, armenii au obținut două remize, scor 0-0, cu Urartu.  

La meciul cu Noah, Mirel Rădoi nu se va putea baza pe Vladimir Screciu. Fundașul a fost eliminat în meciul cu Rakow, astfel că este suspendat pentru partida cu armenii. Nici Mihnea Rădulescu nu va evolua, el accidentându-se grav în partida cu FCSB.  

Universitatea Craiova se va mai duela cu Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena în grupa principală de Conference League, unde s-a calificat în premieră în acest sezon. 

Echipele probabile: 

  • Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Nsimba, Etim. 
  • Noah: Fayulu – Boakye, Saintini, Muradyan, Fernandes – Oshima, Eteki – Castro, Sangare, Jakolis – Mulahusejnovic. 

Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – Noah 

Mirel Rădoi nu concepe un eșec în fața armenilor de la Noah. Antrenorul a subliniat că Universitatea Craiova poate obține primele puncte în grupa de Conference League în duelul de joi.  

„O partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt preocupate să atace, să marcheze gol, nu să apere rezultatul inițial, de 0-0. O echipă destul de dinamică, agresivă. Pentru publicul larg care nu cunoaște Noah, este o echipă foarte interesantă și una foarte bună, total diferită față de Rakow.  

Căutăm și noi să avem primele puncte în această competiție. Să sperăm că acesta va fi momentul și meciul așteptat de noi după atâția zeci de ani de lipsă în cupele europene, într-o grupă care a părut foarte greu de accesat.  

Așa pare (n.r. că e favorită Craiova), dar v-am spus că o echipă care își permite să-și ia un jucător și să-i plătească un salariu dublu față de cât avea la Craiova (n.r. Oshima) cumva egalează balanța valorii. La nivel de infrastructură, de buget nu ne putem compara încă nu Noah. Sperăm să o facem prin rezultatul pe care îl vom obține”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – Noah. 

