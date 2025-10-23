Universitatea Craiova - Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova – Noah, duelul din etapa a doua a grupei din Conference League, se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte din istorie în grupele unei competiții europene. În prima rundă din Conference League, trupa din Bănie a fost învinsă de Rakow, scor 0-2.

Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00)

Universitatea Craiova se va duela cu armenii de la Noah după ce în etapa de Liga 1 a obținut un succes clar. Oltenii au învins-o pe Unirea Slobozia cu 3-1 și ajuns la 27 de puncte, acumulate după 13 meciuri jucate.

De cealaltă parte, Noah, campioana en-titre din Armenia, a învins-o pe Rijeka, scor 0-1, în prima etapă din Conference League. În campionat, în ultimele două etape, armenii au obținut două remize, scor 0-0, cu Urartu.

La meciul cu Noah, Mirel Rădoi nu se va putea baza pe Vladimir Screciu. Fundașul a fost eliminat în meciul cu Rakow, astfel că este suspendat pentru partida cu armenii. Nici Mihnea Rădulescu nu va evolua, el accidentându-se grav în partida cu FCSB.