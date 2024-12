"Dacă dați din nou peste FCSB?" Răzvan Lucescu a dat răspunsul pe loc! Cum ar pregăti-o pe PAOK, pentru un nou duel "de foc" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a avut declaraţii vehemente şi le-a arătat cu degetul pe rivalele din Atena. Antrenorul lui PAOK acuză jocuri de culise.

„S-a încheiat un an excelent, poate unul dintre cei mai buni din cariera mea. Toată luna asta a fost excelentă. Am avut o perioadă grea în vară, cu schimbări multe, cu o reconstrucție totală a echipei. Am traversat o perioadă de început mai complicată, dar satisfacția mea mare este că am avut o putere extraordinară de revenire. Suntem din nou foarte bine plasați în toate competițiile pentru a merge mai departe.

Lupta la titlu este aprigă. Când ai un campionat în care sunt implicate 4-5 echipe în lupta pentru primul loc sau cupele europene, dar și cu o astfel de rivalitate, e dificil. E un campionat complicat, foarte dificil. Uitați-vă și la echipele mici din zona retrogradării, care au forța de a lua punctele de la echipele mari.

E o poveste lungă. Așa este istoria campionatului Greciei. PAOK este echipă din Salonic, iar echipele din Atena sunt întotdeauna protejate. În PAOK s-a dat întotdeauna și sunt nedreptăți foarte mari, arbitraje ostile, campionate pierdute incredibil la masa verde. Și se continuă cu asta, dar forța noastră este de a ne lupta”, a declarat Răzvan Lucescu la revenirea în ţară.

PAOK începe anul 2025 în forţă. Echipa lui Lucescu Jr are deplasare pe terenul lui Panathinaikos. Meciul este programat pe 5 ianuarie şi va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY. După, PAOK are returul din Cupa Greciei cu AEK.