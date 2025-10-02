Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația”

Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația”

Publicat: 2 octombrie 2025, 22:22

Comentarii
Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: Nu-mi place situația”

Denis Alibec, la FCSB/ Sport Pictures

Denis Alibec a răbufnit după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Atacantul a fost titular, însă a fost schimbat la pauză, în locul lui fiind trimis în teren Daniel Bîrligea.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec a fost întrebat despre rotația jucătorilor de la FCSB. Atacantul de 34 de ani nu s-a ferit să recunoască faptul că este deranjat de situația de la echipa roș-albastră și vrea să joace mai mult. 

Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali 

Alibec i-a transmis un mesaj direct lui Gigi Becali și a declarat că are nevoie de mai multe minute pentru a-și intra în ritm. Atacantul nu a evoluat mai mult de o repriză în cele opt meciuri bifate la campioană. 

„Nu am știut să gestionăm faza, am luat un gol stupid, după cred că le-am pus mari probleme, eu n-am nimerit poarta, n-am șutat foarte bine. Am controlat jocul după 1-0, după a venit golul doi și ne-au pus bețe-n roate. O echipă cu experiență în Europa, se vede că au multe meciuri. Dar cu mai multe șanse puteam să obținem un rezultat bun.  

(N.r. Îți convine rotația?) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația, cred că ar trebui să joc mai mult, am nevoie de minute să-mi recapăt ritmul. 

Reclamă
Reclamă

Azi am jucat meci de Europa, am venit să câștigăm, pentru fani, dar din păcate nu am făcut asta. Așteptăm meciul cu Craiova, e unul important, sper să luăm cele trei puncte.  

Bologna e o echipă valoroasă, nu cum era acum 2-3 ani, au jucători foarte buni. Toate meciurile sunt grele în Europa, trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”, a declarat Denis Alibec, după FCSB – Young Boys 0-2, conform primasport.ro. 

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie