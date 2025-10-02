Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” - Antena Sport

Denis Alibec a răbufnit după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Atacantul a fost titular, însă a fost schimbat la pauză, în locul lui fiind trimis în teren Daniel Bîrligea.

Denis Alibec a fost întrebat despre rotația jucătorilor de la FCSB. Atacantul de 34 de ani nu s-a ferit să recunoască faptul că este deranjat de situația de la echipa roș-albastră și vrea să joace mai mult.

Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali

Alibec i-a transmis un mesaj direct lui Gigi Becali și a declarat că are nevoie de mai multe minute pentru a-și intra în ritm. Atacantul nu a evoluat mai mult de o repriză în cele opt meciuri bifate la campioană.

„Nu am știut să gestionăm faza, am luat un gol stupid, după cred că le-am pus mari probleme, eu n-am nimerit poarta, n-am șutat foarte bine. Am controlat jocul după 1-0, după a venit golul doi și ne-au pus bețe-n roate. O echipă cu experiență în Europa, se vede că au multe meciuri. Dar cu mai multe șanse puteam să obținem un rezultat bun.

(N.r. Îți convine rotația?) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația, cred că ar trebui să joc mai mult, am nevoie de minute să-mi recapăt ritmul.