Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat - Antena Sport

Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat

Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 22:31

Daniel Graovac, în Dinamo Zagreb - FCSB/ Sport Pictures

Dinamo Zagreb a reușit să marcheze două goluri în patru minute în duelul cu FCSB. Partida crucială a campioanei din etapa a șaptea a grupei de Europa League este în format live text, pe as.ro. 

 FCSB a avut un start dezastruos de meci la Zagreb. Croații au reușit să deschidă scorul în minutul șapte, prin Monsef Bakrar. 

 Atacantul lui Dinamo Zagreb a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Galesic. Bakrar a reușit să marcheze dintre Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, cei doi fundași ai FCSB-ului fiind însă fără reacție. 

 Patru minute mai târziu, Dinamo Zagreb a marcat din nou. Dion Beljo a primit o pasă în careu de la Arber Hoxha și l-a învins fără emoții pe Ștefan Târnovanu. Beljo se afla în centrul careului și la fel ca la primul gol, apărătorii campioanei au fost depășiți cu ușurință. 

În cazul unui eșec cu Dinamo Zagreb, șansele FCSB-ului să se califice în play-off-ul pentru optimi din Europa League vor fi extrem de mici. Campioana are șase puncte în grupă, iar în ultima rundă o va întâlni pe Fenerbahce, la București. 

Echipele de start la Dinamo Zagreb – FCSB:  

  • Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Misic, Zajc – Bakrar, Ljubicic, Hoxha – Beljo. Rezerve: Nevistic, Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, C. Varela, Vidovic, Villar. Antrenor: Mario Kovacevic 
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea – Crețu, Toma, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec. Antrenor: Elias Charalambous 

