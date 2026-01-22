Dinamo Zagreb - FCSB LIVE TEXT (22:00). Duel crucial pentru campioana României. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo Zagreb – FCSB LIVE TEXT (22:00). Duel crucial pentru campioana României. Echipele de start

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 20:48

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

FCSB o întâlnește în această seară în cea de-a șaptea etapă de Europa League pe Dinamo Zagreb într-un duel care va avea loc pe Stadionul Maksimir, în Croația.

Pentru formația lui Elias Charalambous, meciul acesta reprezintă una dintre cele două “finale” pe care le mai au de disputat roș-albaștrii în vederea calificării în fazele eliminatorii ale competiției. Duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB va avea loc de la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo Zagreb – FCSB LIVE TEXT (22:00) – Echipele de start

  • Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Misic, Zajc – Bakrar, Ljubicic, Hoxha – Beljo. Rezerve: Nevistic, Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, C. Varela, Vidovic, Villar. Antrenor: Mario Kovacevic
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea – Crețu, Toma, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec. Antrenor: Elias Charalambous

Echipa de start a FCSB-ului anunţată de Gigi Becali: 

  • FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
    Antrenor: Elias Charalambous

Dinamo Zagreb vine la meciul cu FCSB în condițiile în care nu a apucat până acum să joace vreun duel oficial în 2026, în timp ce campioana României a pierdut contra celor de la FC Argeș săptămâna trecută, scor 0-1.

Înainte de meci, formația din Croația se află pe locul 25 în Europa League, chiar sub linia echipelor care se califică în fazele eliminatorii. De cealaltă parte, FCSB e pe locul 27, cele două fiind separate de un singur punct.

Recent, specialiștii de la Football Meets Data au făcut calculele legate de posibilitatea ca FCSB să ajungă în Top 24 după ultimele două meciuri, iar un lucru e cert, o înfrângere este de evitat în partidele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Pentru formația lui Charalambous, dacă obține fie patru, fie șase puncte din ultimele două dueluri, atunci are șanse mari să se califice la barajul pentru optimile de finală.

În precedenta etapă de Europa League, Dinamo Zagreb a pierdut cu 3-1 contra lui Betis, în timp ce FCSB a obținut acea victorie formidabilă cu Feyenoord, scor 4-3, care în prezent îi dă speranțe că poate ajunge în “primăvara” Europa League.

Echipele probabile la Dinamo Zagreb – FCSB

Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Stojkovic, Misic, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha

Rezerve: Rajic, Nevistic – Mikic, Ljubicic, Soldo, Topic, Varela, Kulenovic, Vidovic, Mudrazija, Theophile-Catherine

Antrenor: Mario Kovacevic

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea – Ngezana, Toma, Alhassan, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

