„Domini categoric adversarul” Mihai Stoica, mesaj războinic după FCSB-Olympiacos. Ce a spus despre prestația grecilor - Antena Sport

Mihai Stoica, în timpul partidei dintre FCSB - Olympiacos, 28 noiembrie 2024 / Profimedia FCSB a reușit să obțină o remiză în fața lui Olympiakos, în etapa a cincea din Europa League, și a acumulat zece puncte în competiție. La o zi după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a apreciat performanța jucătorilor lui Elias Charalambous în confruntarea cu Olympiakos. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Oficialul roș-albaștrilor a postat un mesaj războinic pe rețelele de socializare. Iată la ce concluzii a ajuns Mihai Stoica! Mihai Stoica, mesaj ferm după FCSB – Olympiacos 0-0. Concluziile trase de oficialul roș-albaștrilor Mihai Stoica nu a ezitat să îl critice pe arbitrul Sebastian Gishamer, care l-a eliminat pe Daniel Bîrligea în minutul 67. Atacantul roş-albaştrilor a primit primul cartonaș galben în minutul 53, pentru proteste. Ulterior, în minutul 67, Bîrligea a primit cel de-al doilea avertisment, urmat de cartonașul roșu, după un atac cu crampoanele împotriva unuia dintre adversari. „Să nu dai șanse unei echipe care, cu câteva luni în urmă, zdrobea în semifinale pe Aston Villa lui Unaï Emery (6-2) și cu câteva zile în urmă pe AEK-ul lui Anthony Martial și Lamela (4-1) nu e ceva obișnuit. Mai ales când un arbitru te lasă 30 minute în 10 când părea că-ți domini categoric adversarul și că te îndrepți iar spre o victorie istorică.

Mendilibar a năucit Manchester United cu Sevilla (5-2 în dublă manșă). Mendilibar a câștigat Europa League în 2023, învingându-l în finală pe Mourinho. Mendilibar a câștigat Conference League în 2024 contra Fiorentinei. Cu ai noștri i-a fost mai greu.



El Kaabi a marcat de 5 ori în dubla cu Aston Villa contra lui Konsa (joacă prin naționala Angliei), Pau Torres (a Spaniei) sau Lenglet (a jucat prin aia a Franței). Cu Mihai Popescu, Ngezana și Dawa n-a atins-o.



Am trăit cu sentimentul că am fost prea euforic aseară după meci. Asta până am revăzut meciul.



Sunt mai euforic acum. Până duminică, când plecăm la Galați. Unde o avem grea„, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe rețelele de socializare. Daniel Bîrligea a spus cum a ajuns să fie eliminat în meciul FCSB – Olympiacos 0-0 Daniel Bîrligea le-a cerut scuze colegilor săi şi suporterilor FCSB-ului pentru că a fost eliminat în minutul 67 al meciului cu Olympiacos. „Cred că este un rezultat foarte bun. Dacă ne zicea cineva înaintea meciului că avem un punct din meciul ăsta, cred că ziceam toți că-l vrem. Ne doream cele trei puncte, dar după episodul care s-a întâmplat am fost în dificultate din cauza mea. Îmi cer scuze tuturor fanilor și colegilor mei. Sunt chestii care se întâmplă, dar în meciuri ca acesta ar fi bine să nu. La primul cartonaș i-am spus pur și simplu că în prima repriză a dat galben pentru o fază la fel, în același loc, iar în a doua repriză nu a dat nimic. S-a întâmplat, asta e. Al doilea este un contact de joc, după mine, eu nu am făcut faultul, pur și simplu mi-a șutat în gheată. Cu siguranță era supărat pe mine că i-am spus ce să facă, dar e vina mea. Am simțit că putem juca, i-am dominat, în prima repriză nu au avut nimic, eram cu un picior în capul lor. În a doua repriză am rezistat ca o echipă mare, cred că jumătate de Românie se gândea la o înfrângere mare 0-3, 0-4, 0-5. Glasgow era cu mult peste, dar și PAOK. Eu cred că dacă nu se întâmpla acel episod câștigam și eram toți bucuroși.

Mai sunt 3 meciuri și o să le pregătim la maximum. Am încredere în colegii mei pentru următorul meci (n.r. cu Hoffenheim)”, a declarat Daniel Bîrligea pentru digisport.ro după FCSB – Olympiacos 0-0.

