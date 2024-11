Fanii roş-albaştri iau cu asalt Arena Naţională. Câte bilete s-au vândut la FCSB – Olympiakos - Antena Sport

Galerie FCSB, 10 noiembrie 2024 FCSB – Olympiakos se întâlnesc joi, 28 noiembrie de la ora 22:00 pe Arena Naţională. Fanii campioanei României își propun să doboare recordul de spectatori în Europa League din sezonul actual. Gigi Mustaţă a anunțat câţi suporteri sunt așteptați la stadion. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Mustaţă a făcut anunțul cu privire la numărul biletelor vândute pentru meciul din Europa League până vineri, 22 noiembrie. Câţi oameni sunt aşteptaţi în tribune la FCSB – Olympiakos. Biletele s-au dat ca pâinea caldă Până acum, FCSB a disputat două meciuri ”acasă” , în actuala campanie UEFA Europa Leagiu. Prima partidă de pe Arena Naţională a fost cea cu RFS, la care au asistat aproximativ 34.257 de spectatori. La meciul contra danezilor de la Midtjylland, în tribune au fost prezenți 37.152 de suporteri. Potrivit fanatik.ro, Acum, roș-albaștrii sunt gata să doboare recordul. Echipa patronată de Gigi Becali a vândut, alături de abonamente, peste 40.000 de bilete până vineri dimineață, 22 noiembrie. Liderul peluzei Nord FCSB, Gigi Mustaţă a dezvăluit unde mai sunt bilete disponibile pe Arena Națională. Mai mult acesta are încredere că Mihai Pintilii și Elias Charalambous vor redresa corabia după 0-1 cu FC Botoșani. Reclamă

Reclamă

„Da, s-au vândut foarte multe pachete, din informațiile pe care le am și am discutat cu persoanele care se ocupă de bilete. Am înțeles că mai sunt bilete la VIP 2 și VIP 3. Din ce am înțeles și la tribuna a doua, inel 3, tribuna întâi, inel 3.

Restul, toate biletele sunt vândute. Peste 40.000 de bilete cu siguranță. Deci la peluze nu mai sunt, mai sunt bilete doar la VIP 2 și VIP 3, inel 3 tribuna 1, inel 3 tribuna 2.

(n.r. urmează un program foarte interesant și greu pentru FCSB) Important este să fim alături de echipă, important e ca echipa să se mobilizeze foarte bine și să continuăm drumul spre campionat”, a declarat Gheorghe Mustață, pentru sursa citată.

Reclamă

Pe ce jucător surpriză se va baza FCSB, după accidentările titularilor! Mihai Stoica a făcut anunţul: Mihai Stoica a dezvăluit pe ce jucător se va baza FCSB, după accidentările titularilor. Oficialul campioanei a transmis că Mihai Toma va primi şanse, în acest final de an, ţinând cont de programul încărcat al roş-albaştrilor. „Greul acum începe pentru noi. Avem prea mulți fotbaliști accidentați. Ne așteaptă vijelii peste tot. Băluță, Lixandru nu sunt, Octavian nu e. Sunt absențe grele. La Baba sunt șanse să joace cu Iași. Toma poate să joace fără probleme. E decar, e căpitanul echipei naționale de 2007. Musi va fi titular clar la anul. Noi mai avem meciuri grele pe lângă cele din campionat, avem meci cu Olympiakos, mai avem meci cu Hoffenheim. Sunt deplasări grele, care consumă multă energie. O să vină Ngezana și o să dea soluții, o să vină Crețu și o să dea soluții, astea vor fi diferențele. O să mai mergem și la Borcea, că s-a gândit cineva să pună nocturnă acolo, să consume din bugetul comunei. E greu să joci după Europa”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Reclamă