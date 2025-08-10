Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: "Ne-a curprins panica" - Antena Sport

Închide meniul
Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 10 august 2025, 11:20

SportPictures

FCSB a fost aproape de un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous a fost condusă, scor 0-2, de Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. A reuşit însă să revină şi să câştige după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac.

Unul dintre eroii celor de la FCSB de pe Arena Naţională a vorbit despre problemele campioanei. Daniel Graovac recunoaşte că i-a cuprins panica pe jucătorii lui Elias Charalambous.

Daniel Graovac recunoaşte problemele de la FCSB

Fundașul Daniel Graovac a recunoscut că ”roș-albaștrii” au avut parte și de noroc şi astfel au reușit să întoarcă rezultatul din meciul cu Drita. Acum, pornesc cu prima şansă în manşa retur din Kosovo. Dacă o elimină pe Drit, FCSB va juca în play-off-ul de Europa League contra scoţienilor de la Aberdee.

”După eliminarea cu Shkendija, a fost greu să ne revenim mental. Aveam cele mai mari ambiții, obiectivul era calificarea în Champions League și a trebuit să acceptăm faptul că jucăm în Europa League.

Am intrat prost în meciul cu Drita și panica a început încet să ne cuprindă. Totuși, după 0-2 ne-am adunat, am început să jucăm. Am redus din diferență, apoi am marcat eu pentru 2-2 și, pe final, am avut noroc să câștigăm. Acum așteptăm returul mult mai liniștiți”, a declarat Graovac, conform publicației Glas Srpske.

Fundaşul central venit la FCSB de la CFR Cluj a vorbit şi despre rivalitatea din cadrul echipei, dar şi de dificultatea de a se impune ca titular la echipa campioană. ”Mă bucur foarte mult că am câștigat, dar și că am profitat de ocazie și am marcat acel gol. Am o concurență foarte tare pe postul meu, ceilalți trei fundași sunt jucători de echipă națională. Nu e ușor să te adaptezi la un club nou, dar lupt.

Vrem să ne apărăm titlul, dar în acest moment ne concentrăm pe Europa. Dacă ne calificăm în Europa League va fi considerat un succes, iar retrogradarea în Conference League ar fi un eșec”, a spus Daniel Graovac.

