Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: "Ne-a curprins panica" - Antena Sport

FCSB a fost aproape de un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous a fost condusă, scor 0-2, de Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. A reuşit însă să revină şi să câştige după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac.

Unul dintre eroii celor de la FCSB de pe Arena Naţională a vorbit despre problemele campioanei. Daniel Graovac recunoaşte că i-a cuprins panica pe jucătorii lui Elias Charalambous.

Daniel Graovac recunoaşte problemele de la FCSB

Fundașul Daniel Graovac a recunoscut că ”roș-albaștrii” au avut parte și de noroc şi astfel au reușit să întoarcă rezultatul din meciul cu Drita. Acum, pornesc cu prima şansă în manşa retur din Kosovo. Dacă o elimină pe Drit, FCSB va juca în play-off-ul de Europa League contra scoţienilor de la Aberdee.

”După eliminarea cu Shkendija, a fost greu să ne revenim mental. Aveam cele mai mari ambiții, obiectivul era calificarea în Champions League și a trebuit să acceptăm faptul că jucăm în Europa League.

Am intrat prost în meciul cu Drita și panica a început încet să ne cuprindă. Totuși, după 0-2 ne-am adunat, am început să jucăm. Am redus din diferență, apoi am marcat eu pentru 2-2 și, pe final, am avut noroc să câștigăm. Acum așteptăm returul mult mai liniștiți”, a declarat Graovac, conform publicației Glas Srpske.