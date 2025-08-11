Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: "Pentru ce să nu jucăm aşa?" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: "Pentru ce să nu jucăm aşa?"

Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: "Pentru ce să nu jucăm aşa?"

Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: “Pentru ce să nu jucăm aşa?”

Publicat: 11 august 2025, 19:57

Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: Pentru ce să nu jucăm aşa?

Gigi Becali / AntenaSport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, nu s-a ferit să anunţe care va fi strategia echipei sale la meciul decisiv cu Drita, care se va disputa joi, de la ora 21:00 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Chiar dacă declara anterior că FCSB va renunţa la sistemul cu doi închizători, Becali a precizat că acest lucru e valabil doar pentru partidele din campionat.

FCSB va evolua cu doi închizători cu Drita

Potrivit lui Gigi Becali, Vlad Chiricheş şi Adrian Şut vor forma cuplul de închizători la meciul Drita – FCSB. Becali a justificat decizia pe care a luat-o prin faptul că FCSB a câştigat meciul tur, cu 3-2.

“(n.r: Cine va juca la returul cu Drita) Ngezana cu Popescu în centru, o să fie Chiricheş cu Şut (n.r: închizători). O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti şi Bîrligea.

Nu mai jucăm cu doi închizători în campionat. Mi-am dat seama că Chiricheş, chiar dacă este puţin mai lent, este piesă principală la echipa asta. Nu se leagă jocul fără el.

Avem 3-2. Am câştigat la un gol diferenţă. Pentru ce să nu jucăm cu doi închizători? Să fie siguranţă. Dăm un gol, mai dăm unul, la revedere, v-am pupat”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Cum ar putea arăta FCSB la returul cu Drita:

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Creţu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Chiricheş, Şut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea 

FCSB, învinsă şi de Unirea Slobozia în campionat

Unirea Slobozia a învins, duminică seara, în deplasare, cu 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Liga 1. Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34.

Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distrusePrima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti. Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12 în Liga 1.

 

