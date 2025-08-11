Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita: "Pentru ce să nu jucăm aşa?" - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, nu s-a ferit să anunţe care va fi strategia echipei sale la meciul decisiv cu Drita, care se va disputa joi, de la ora 21:00 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Chiar dacă declara anterior că FCSB va renunţa la sistemul cu doi închizători, Becali a precizat că acest lucru e valabil doar pentru partidele din campionat.
FCSB va evolua cu doi închizători cu Drita
Potrivit lui Gigi Becali, Vlad Chiricheş şi Adrian Şut vor forma cuplul de închizători la meciul Drita – FCSB. Becali a justificat decizia pe care a luat-o prin faptul că FCSB a câştigat meciul tur, cu 3-2.
“(n.r: Cine va juca la returul cu Drita) Ngezana cu Popescu în centru, o să fie Chiricheş cu Şut (n.r: închizători). O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti şi Bîrligea.
Nu mai jucăm cu doi închizători în campionat. Mi-am dat seama că Chiricheş, chiar dacă este puţin mai lent, este piesă principală la echipa asta. Nu se leagă jocul fără el.
Avem 3-2. Am câştigat la un gol diferenţă. Pentru ce să nu jucăm cu doi închizători? Să fie siguranţă. Dăm un gol, mai dăm unul, la revedere, v-am pupat”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Cum ar putea arăta FCSB la returul cu Drita:
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Creţu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Chiricheş, Şut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
FCSB, învinsă şi de Unirea Slobozia în campionat
Unirea Slobozia a învins, duminică seara, în deplasare, cu 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Liga 1. Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34.