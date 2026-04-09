Freiburg – Celta Vigo LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu luptă în sferturile de finală Europa League

Ziua de joi va fi marcată de noi partide în fotbalul european. În cea de-a doua competiție UEFA din punct de vedere valloric, Europa League, vor avea loc trei meciuri din manșa tur a sferturilor de finală, inclusiv partida din Germania dintre Freiburg și Celta Vigo, unde își va face apariția Ionuț Radu, singurul jucător de națională rămas pe tablou cu formația sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate cele trei meciuri din UEL vor fi transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Freiburg – Celta Vigo, în turul sferturilor UEL LIVE SCORE (22:00)

Partidele de joi seara din turul sferturilor Europa League se anunță unele extrem de interesante, punând echipe de top sau de renume față în față. Cea mai tare dintre ele se anunță a fi confruntarea din Italia dintre Bologna și Aston Villa, cluburi aflate pe locurile 8, respectiv 4 în campionatele lor.

Dacă ne raportăm la capitolul “poziții din clasament”, cel mai dezechilibrat duel ar fi cel dintre FC Porto, locul 1 în Liga Portugal, respectiv Nottingham Forest, locul 16 în Premier League, la trei puncte de retrogradare.

Un duel extrem de echilibrat se anunță însă cel dintre Freiburg și Celta Vigo, unde în prim-plan se va afla și Ionuț Radu, portarul naționalei României. În precedentul meci în care a fost între buturi, goalkeeper-ul a primit două goluri în victoria echipei sale contra Valenciei, scor 3-2.