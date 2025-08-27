Gigi Becali, o nouă declarație extrem de arogantă: "Vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în UCL" - Antena Sport

Gigi Becali a acordat noi declarații înainte de meciul decisiv cu Aberdeen din manșa retur a play-off-ului UCL. Patronul de la FCSB nu a ezitat din nou să își ironizeze adversarii, după care și-a exprimat dorința de a câștiga Europa League, astfel încât să meargă direct în grupa unică a Ligii Campionilor.

Latifundiarul din Pipera a mai menționat că echipa sa din prezent este mai valoroasă decât cea din 2006 care ajungea în semifinalele Cupei UEFA.

Gigi Becali: “Pentru ei e meciul secolului, noi l-am rezolvat”

FCSB o va înfrunta pe Aberdeen joi seara în meciul decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. În tur, cele două au remizat în Scoția, scor 2-2, în contextul în care campioana a condus cu 2-0 și a fost egalată în ultimele 30 de minute.

Cu o zi înainte de partida de pe Arena Națională, Gigi Becali a acordat noi declarații despre meciul contra britanicilor și nu a ezitat să își ironizeze adversarii, comparând miza acestui duel pentru cele două formații. În plus, patronul de la FCSB a explicat de ce își dorește să se califice în Europa League, invocând aspectul financiar, iar în final a oferit o declarație care pare un vis în acest moment pentru campioana ieșită din formă, cucerirea Europa League.

“La noi este la nivelul dublu bani. Acolo sunt 10, aici sunt vreo 17. În plus de asta, încă două meciuri europene în plus, deci coeficient de care avem nevoie. Noi suntem deja calificați. Pentru ei e meciul secolului, noi am rezolvat meciul secolului.