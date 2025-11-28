Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: "Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară" - Antena Sport

Marius Șumudică a vorbit în termeni extrem de duri despre ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, când Vali Crețu și-a criticat un coechipier chiar în fața suporterilor. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că dacă ar fi fost în locul lui Elias Charalambous și ar fi avut putere de decizie, fundașul dreapta și-ar fi reziliat contractul în următoarea zi după incidentul de la Belgrad.
Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg. Crețu nu a dat vreun nume, dar cel mai probabil a făcut referire la Siyabonga Ngezana.
Marius Șumudică, stupefiat de ce a făcut Vali Crețu
După ce au apărut imaginile cu apărătorul campioanei spunând: “Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?“, reacțiile oamenilor conectați cu sportul au început să “curgă”. Marius Șumudică nu l-a menajat deloc pe Crețu și a spus că ar fi la cea mai dură sancțiune în privința sa: eliminarea din echipă.
Fostul tehnician de la Rapid a declarat că nu înțelege cum fundașul și-a permis să spună lucrurile respective, ținând cont că nu are nicio autoritate în vestiar. În plus, “Șumi” e de părere că ce s-a întâmplat pe “Marakana” după meci este adevăratul șoc al serii, nu rezultatele înregistrate de Craiova sau FCSB.
“Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară, dacă aveam forță să fac asta. Dacă eram antrenorul FCSB-ului, spuneam: «Din momentul de față eu nu vreau să pierd grupul». Cum va fi privit Crețu în continuare? Înaintea antrenamentului spuneam: «Crețu, du-te la palat, reziliază-ți contractul». Pentru mine a fost șoc, ăsta e șocul serii. Nu victoria Craiovei, nu că a pierdut FCSB-ul.
Eu ca antrenor eram dator să spun în momentul de față: «Crețu dacă tu vorbești așa de un coleg, mâine greșește altul, vorbești de altul». Prin asta dau un exemplu la echipă. Astăzi trebuia dat imediat afară Crețu sau 50.000 (n.r. să primească amendă). Ești filmat, te-a văzut o țară întreagă.
Cine e Crețu, mă frate. Cine ești tu, mă? Ești căpitanul echipei? Cine ești tu la nivel de lcub să vorbești așa despre un coleg“, a spus Șumudică la fanatik.ro.
