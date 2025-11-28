Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: "Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară" - Antena Sport

Marius Șumudică a vorbit în termeni extrem de duri despre ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, când Vali Crețu și-a criticat un coechipier chiar în fața suporterilor. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că dacă ar fi fost în locul lui Elias Charalambous și ar fi avut putere de decizie, fundașul dreapta și-ar fi reziliat contractul în următoarea zi după incidentul de la Belgrad.

Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg. Crețu nu a dat vreun nume, dar cel mai probabil a făcut referire la Siyabonga Ngezana.

Marius Șumudică, stupefiat de ce a făcut Vali Crețu

După ce au apărut imaginile cu apărătorul campioanei spunând: “Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?“, reacțiile oamenilor conectați cu sportul au început să “curgă”. Marius Șumudică nu l-a menajat deloc pe Crețu și a spus că ar fi la cea mai dură sancțiune în privința sa: eliminarea din echipă.

Fostul tehnician de la Rapid a declarat că nu înțelege cum fundașul și-a permis să spună lucrurile respective, ținând cont că nu are nicio autoritate în vestiar. În plus, “Șumi” e de părere că ce s-a întâmplat pe “Marakana” după meci este adevăratul șoc al serii, nu rezultatele înregistrate de Craiova sau FCSB.

“Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară, dacă aveam forță să fac asta. Dacă eram antrenorul FCSB-ului, spuneam: «Din momentul de față eu nu vreau să pierd grupul». Cum va fi privit Crețu în continuare? Înaintea antrenamentului spuneam: «Crețu, du-te la palat, reziliază-ți contractul». Pentru mine a fost șoc, ăsta e șocul serii. Nu victoria Craiovei, nu că a pierdut FCSB-ul.