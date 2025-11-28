Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: "Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară”

Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară”

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 13:59

Comentarii
Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară

Marius Șumudică - Vali Crețu / Colaj Profimedia + Sport Pictures

Marius Șumudică a vorbit în termeni extrem de duri despre ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, când Vali Crețu și-a criticat un coechipier chiar în fața suporterilor. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că dacă ar fi fost în locul lui Elias Charalambous și ar fi avut putere de decizie, fundașul dreapta și-ar fi reziliat contractul în următoarea zi după incidentul de la Belgrad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg. Crețu nu a dat vreun nume, dar cel mai probabil a făcut referire la Siyabonga Ngezana.

Marius Șumudică, stupefiat de ce a făcut Vali Crețu

După ce au apărut imaginile cu apărătorul campioanei spunând: “Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?“, reacțiile oamenilor conectați cu sportul au început să “curgă”. Marius Șumudică nu l-a menajat deloc pe Crețu și a spus că ar fi la cea mai dură sancțiune în privința sa: eliminarea din echipă.

Fostul tehnician de la Rapid a declarat că nu înțelege cum fundașul și-a permis să spună lucrurile respective, ținând cont că nu are nicio autoritate în vestiar. În plus, “Șumi” e de părere că ce s-a întâmplat pe “Marakana” după meci este adevăratul șoc al serii, nu rezultatele înregistrate de Craiova sau FCSB.

Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară, dacă aveam forță să fac asta. Dacă eram antrenorul FCSB-ului, spuneam: «Din momentul de față eu nu vreau să pierd grupul». Cum va fi privit Crețu în continuare? Înaintea antrenamentului spuneam: «Crețu, du-te la palat, reziliază-ți contractul». Pentru mine a fost șoc, ăsta e șocul serii. Nu victoria Craiovei, nu că a pierdut FCSB-ul.

Reclamă
Reclamă

Eu ca antrenor eram dator să spun în momentul de față: «Crețu dacă tu vorbești așa de un coleg, mâine greșește altul, vorbești de altul». Prin asta dau un exemplu la echipă. Astăzi trebuia dat imediat afară Crețu sau 50.000 (n.r. să primească amendă). Ești filmat, te-a văzut o țară întreagă.

Cine e Crețu, mă frate. Cine ești tu, mă? Ești căpitanul echipei? Cine ești tu la nivel de lcub să vorbești așa despre un coleg“, a spus Șumudică la fanatik.ro.

Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 gradVremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Observator
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
15:41
Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului
15:23
LIVE VIDEOAu început antrenamentele în Marele Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
15:03
Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: “Dacă se întâmplă asta, e gata”
14:42
“Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu”. Un campion mondial are încredere totală în român
13:17
Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA
12:57
FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând