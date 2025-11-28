Florentino Perez s-a răzgândit! Fotbalistul nu mai este dorit de Real Madrid - Antena Sport

Real Madrid își anunțase public intenția de a-l transfera vara viitoare pe francezul Ibrahima Konate, asta pentru că jucătorul de la Liverpool ar fi devenit liber de contract la 1 iulie 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Forma catastrofală a echipei antrenate de Arne Slot, dar și problemele defensive cu care se confruntă Xabi Alonso, i-a determinat pe cei din conducerea madrilenilor să caute mai repede un fundaș central.

Ibrahima Konate are interzis la Real Madrid

Ibrahima Konate era una dintre principalele ținte ale Realului pentru vara anului 2026, însă problemele de ordin defensiv cu care se confruntă echipa în acest sezon l-au determinat pe Florentino Perez să caute o altă variantă mai rapidă.

Fundașul francez de la Liverpool ar fi devenit liber de contract la finalul acestui sezon, însă oficialii „los blancos” au fost descurajați de forma slabă a echipei de pe Anfield și au anunțat că nu mai sunt interesați de jucător, potrivit The Athletic.

Mai mult decât atât, Florentino Perez a început deja căutările pentru un alt fundaș central, care ar putea fi transferat încă din această iarnă. Pentru Konate, există în continuare alte variante de transfer: Bayern Munchen și Paris Saint Germain.