Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: "Aştept cu nerăbdare meciul" - Antena Sport

Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: "Aştept cu nerăbdare meciul"

Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: "Aştept cu nerăbdare meciul"

Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 noiembrie 2025, 17:49

Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: Aştept cu nerăbdare meciul

Ronaldinho în Iaşi, alături de edilul oraşului, Mihai Chirica / AntenaSport

Ronaldinho (45 de ani) a ajuns în Iaşi. Starul brazilian va participa mâine la demonstrativul Ronaldinho & Friends vs Romanian Legends. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00.

Ronaldinho a fost asaltat de fani în Iaşi. Alături de el, din echipa starurilor internaţionale vor mai face parte Helton, Rafinha, Polga, Naldo, Diego Souza, Christian Panucci, Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo, André Santos, Amauri, Marek Jankulovski sau Maicon.

Ronaldinho, nerăbdător să joace demonstrativul din Iaşi

Din echipa Legendele României vor face parte Miodrag Belodedici, Lucian Sânmărtean, Marius Niculae, Eugen Trică, Adrian Neaga, Sorin Paraschiv, Gigel Bucur, Alin Rațiu, Sorin Frunză, Marius Onofraș, Răzvan Stanca, Dani Coman, Eduard Stăncioiu, Liviu Ciobotariu, Andrei Cristea, Bogdan Pătrașcu, Gabriel Cânu, Adrian Cristea, Cristian Dulca și alți invitați speciali.

“Sunt foarte fericit să fiu aici. Mulţumesc tuturor celor care sunt aici. Aştept cu nerăbdare meciul de mâine, cu siguranţă va fi un meci extraordinar”, a declarat Ronaldinho într-o conferinţă de presă.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, l-a aşteptat şi el pe Ronaldinho. Starul brazilian a dat autografe pe tricouri şi mingi, numeroşi suporteri aşteptându-l la sosirea în Iaşi.

1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
