Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!” - Antena Sport

FCSB a suferit un nou eșec în grupa principală a UEFA Europa League, iar frustrarea a lovit și mai mult jucătorii echipei roș-albastre la Belgrad. Cu un om în plus pe teren mai bine de o repriză, campioana României nu a marcat în duelul cu Steaua Roșie Belgrad.

Mai mult decât atât, gruparea pregătită de Elias Charalambous a pierdut cu scorul de 1-0 și a ajuns la patru eșecuri consecutive în cea de-a doua competiție ca importanță a UEFA.

Situația din vestiarul FCSB-ului, analizată de Sorin Paraschiv

FCSB a ajuns la patru înfrângeri consecutive în grupa principală de UEFA Europa League, iar situația din cadrul vestiarului pare scăpată de sub control. La finalul meciului de la Belgrad, Vali Crețu a avut un derapaj la adresa lui Ngezana, care nu a fost privit cu ochi buni.

Suporterii au avut, de asemenea, un discurs acid la adresa jucătorilor. Situația a fost analizată de Sorin Paraschiv, fostul jucător al Stelei, care a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.

„Vestiarul și staff-ul trebuie sa fie mai uniți. Le scade și cota, e păcat de ce se întâmplă, iar la vară să nu se mai gândească pe unde pleacă, nu-i ia nimeni dacă vor continua să joace așa.