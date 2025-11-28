Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!” - Antena Sport

FCSB a suferit un nou eșec în grupa principală a UEFA Europa League, iar frustrarea a lovit și mai mult jucătorii echipei roș-albastre la Belgrad. Cu un om în plus pe teren mai bine de o repriză, campioana României nu a marcat în duelul cu Steaua Roșie Belgrad.
Mai mult decât atât, gruparea pregătită de Elias Charalambous a pierdut cu scorul de 1-0 și a ajuns la patru eșecuri consecutive în cea de-a doua competiție ca importanță a UEFA.
Situația din vestiarul FCSB-ului, analizată de Sorin Paraschiv
FCSB a ajuns la patru înfrângeri consecutive în grupa principală de UEFA Europa League, iar situația din cadrul vestiarului pare scăpată de sub control. La finalul meciului de la Belgrad, Vali Crețu a avut un derapaj la adresa lui Ngezana, care nu a fost privit cu ochi buni.
Suporterii au avut, de asemenea, un discurs acid la adresa jucătorilor. Situația a fost analizată de Sorin Paraschiv, fostul jucător al Stelei, care a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.
„Vestiarul și staff-ul trebuie sa fie mai uniți. Le scade și cota, e păcat de ce se întâmplă, iar la vară să nu se mai gândească pe unde pleacă, nu-i ia nimeni dacă vor continua să joace așa.
Eu îl văd pe Tănase lider, pe Olaru, se întâmplă să mai cadă și ei, dar trebuie să îi ducă pe toți în spate, să-i trezească. Tănase, scutură-i puțin! El chiar poate să ducă. N-au cum să rămână mereu în atmosfera aceasta.
E și o chestie de antrenor, trebuie să fii și un bun psiholog. Uite, cu Olăroiu, noi ieșeam la masă, ne mobiliza Rădoi, era necesar, plecam altfel acasă. Să facă și ei același lucru, dar azi nu-i mai lasă nevestele, nu cred că mai e posibil”, a declarat Sorin Paraschiv, potrivit gsp.ro.
Sorin Paraschiv: „E ușor să arunci vina”
„Ce să facă și Ngezana?! Și el trebuie sa fie ajutat de echipă, de fundașii laterali. Cum e echipa, așa e și Ngezana. Toți au greșit pe rând. Târnovanu, acum câteva etape, apoi fundașii central, la fiecare meci intervine ceva. E ușor să arunci vina. După doi ani foarte buni, uite că e greu.
Ne-a fost și nouă, tot după doi ani de performanță, după ce am luat titlul, dar în 2007 am făcut tot ce a ținut de noi să fim cât mai aproape de Dinamo. Și am luptat”, a completat fostul mijlocaș de la Steaua.
