Gigi Becali şi-a ieşit din minţi la miezul nopţii! Decizie radicală: "În viaţa vieţilor lor nu se va mai întâmpla asta la FCSB!" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a ieşit din minţi la miezul nopţii, după eşecul suferit de FCSB cu Manchester United, scor 0-2. Patronul campioanei a avut o reacţie dură şi a transmis faptul că nu va mai exista sistemul cu cinci fundaşi la echipa sa.

FCSB a făcut o schimbare de sistem şi a apelat la trei fundaşi centrali, pentru meciul cu Manchester United. Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana şi Joysim Dawa au fost toţi trei titularizaţi. Campioana a încheiat grupa de Europa League pe locul 11 şi se va duela în play-off-ul pentru optimi fie cu PAOK, fie cu Royale Union SG.

Gigi Becali a anunţat că a luat o decizie radicală şi nu va mai apela în „viaţa vieţilor” la un sistem cu cinci fundaşi. Acesta a transmis că echipa a fost fără soluţii în atac, dat fiind faptul că doar Florin Tănase şi Daniel Bîrligea evoluau pe poziţii ofensive.

„În viaţa vieţilor, cât voi fi eu la fotbal, nu veţi mai vedea cinci fundaşi. Niciodată. Când ajungi în situaţia de a juca cu cinci fundaşi, cu Manchester…mai ales că Charalambous e prieten cu un antrenor din Anglia, care face rezultate, a fost secundul lui. A primit informaţii, l-a ajutat. N-am nevoie eu de fotbal aşa. E posibil să fi luat mai multe (dacă juca cu patru fundaşi). Dar nu mai joc, care e treaba!

Pe mine nu mă interesează să fiu sac de box. Am luat patru de la City, am primit şi cinci, dar n-am fost sac de box, am jucat.