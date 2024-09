Ianis Hagi, după ce a fost scos de pe lista UEFA, înainte de Rangers - FCSB: "Sper să câştige şi să iasă din grupă" - Antena Sport

Când îţi vorbesc la superlativ de dânsul, ideea e să ai şi tu oportunitatea să fii antrenat de dânsul. Am fost foarte încântat dar ştiu că nu trebuie să visez cu ochii deschişi şi să mă antrenez şi să dau totul. Fiecare echipă are stilul lor. Datoria mea când intru pe teren e să fac diferenţa, nu să doar gol sau pase de gol. Sunt fericit că am reuşit să fac diferenţa. Sunt la Rangers, mai am un an contract acolo şi sunt gata să mă lupt pentru antrenor, pentru fani, iubesc să fiu acolo şi mâine la treabă„, a spus Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.