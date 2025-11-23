Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Ce loc ocupă în clasament - Antena Sport

Închide meniul
Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Ce loc ocupă în clasament

Publicat: 23 noiembrie 2025, 19:26

Comentarii
Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Ce loc ocupă în clasament

Jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad, în timpul unui meci/ Profimedia

Steaua Roșie Belgrad a suferit un eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Sârbii au fost învinși de Javor, scor 0-1, în etapa a 16-a a primei ligi din Serbia. 

FCSB se va deplasa la Belgrad pentru partida din etapa a cincea a grupei principale din Europa League. Partida cu Steaua Roșie se va disputa joi, de la ora 22:00. 

Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League 

Steaua Roșie pornea ca mare favorită în duelul din deplasare cu Javor. Gazdele au dat însă lovitura în minutul 84, atunci când Krsmanovic a marcat din pasa lui Saliman.  

Steaua Roșie a controlat pe deplin partida din etapa a 16-a, în ciuda rezultatului final. Viitoarea adversară a FCSB-ului a avut o posesie de aproape 80%, având nu mai puțin de 17 cornere și 33 de șuturi trimise către poarta adversă. 

După înfrângerea suferită, Steaua Roșie a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serbia. Trupa din Belgrad ocupă locul secund, cu 35 de puncte, fiind la două puncte distanță față de liderul Partizan, dar cu un meci în minus disputat.  

Nici FCSB nu va avea moral excelent în duelul de la Belgrad. Campioana a făcut un nou pas greșit în Liga 1, în această etapă, remizând cu Petrolul pe teren propriu, scor 1-1.  

În Europa League, FCSB are doar trei puncte după patru meciuri jucate. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, iar ulterior a pierdut cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2) și Basel (1-3). De cealaltă parte, Steaua Roșie Belgrad are patru puncte, obținute după victoria cu Lille și remiza cu Celtic. 

