Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Ce loc ocupă în clasament - Antena Sport

Jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad, în timpul unui meci/ Profimedia

Steaua Roșie Belgrad a suferit un eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Sârbii au fost învinși de Javor, scor 0-1, în etapa a 16-a a primei ligi din Serbia.

FCSB se va deplasa la Belgrad pentru partida din etapa a cincea a grupei principale din Europa League. Partida cu Steaua Roșie se va disputa joi, de la ora 22:00.

Steaua Roșie pornea ca mare favorită în duelul din deplasare cu Javor. Gazdele au dat însă lovitura în minutul 84, atunci când Krsmanovic a marcat din pasa lui Saliman.

Steaua Roșie a controlat pe deplin partida din etapa a 16-a, în ciuda rezultatului final. Viitoarea adversară a FCSB-ului a avut o posesie de aproape 80%, având nu mai puțin de 17 cornere și 33 de șuturi trimise către poarta adversă.

După înfrângerea suferită, Steaua Roșie a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serbia. Trupa din Belgrad ocupă locul secund, cu 35 de puncte, fiind la două puncte distanță față de liderul Partizan, dar cu un meci în minus disputat.