Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe "Marakana". Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați

Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 11:12

Comentarii
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe Marakana. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați

Suporterii de la Steaua Roșie Belgrad, în timpul unui meci / Profimedia

FCSB urmează să o întâlnească în această seară pe Steaua Roșie Belgrad în etapa a cincea de Europa League, într-un meci care va avea loc pe Stadionul Rajko Mitic, poreclit drept “Marakana”. Arena va fi ocupată în mare parte de suporteri sârbi, însă roș-albaștrii nu vor fi singuri, pentru că sute de fani români vor veni și ei să își susțină favoriții.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a deplasat la Belgrad pentru duelul cu Steaua Roșie, acolo unde jucătorii lui Elias Charalambous vor fi nevoiți să evolueze într-o atmosferă incendiară. Potrivit celor de la golazo.ro, pe “Marakana” vor fi prezenți nu numai sârbi, ci și aproximativ 800 de români.

Sute de români intră în infernul de pe “Marakana”

Stadionul Rajko Mitic va fi gazda a peste 20.000 de oameni care și-au cumpărat deja bilet pentru meciul dintre Steaua Roșie și FCSB. Numărul respectiv de tichete vândute este echivalentul unei arene pe jumătate pline, însă “cota” mai poate crește până la ora meciului.

Dintre cei peste 20.000 de fani care se anunță la meci, 800 aparțin FCSB-ului. Conform sursei citate anterior, 600 de suporteri ai roș-albaștrilor au solicitat bilete pentru sectorul destinat oaspeților, iar alte câteva sute și-au cumpărat bilete la cele două tribune de pe “Marakana”.

Duelul din Serbia dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB de astăzi de la 22:00 va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
11:40
Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League
11:27
Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii”
11:16
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei
11:13
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”
10:47
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei
10:45
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă