Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe "Marakana". Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați - Antena Sport

FCSB urmează să o întâlnească în această seară pe Steaua Roșie Belgrad în etapa a cincea de Europa League, într-un meci care va avea loc pe Stadionul Rajko Mitic, poreclit drept “Marakana”. Arena va fi ocupată în mare parte de suporteri sârbi, însă roș-albaștrii nu vor fi singuri, pentru că sute de fani români vor veni și ei să își susțină favoriții.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a deplasat la Belgrad pentru duelul cu Steaua Roșie, acolo unde jucătorii lui Elias Charalambous vor fi nevoiți să evolueze într-o atmosferă incendiară. Potrivit celor de la golazo.ro, pe “Marakana” vor fi prezenți nu numai sârbi, ci și aproximativ 800 de români.

Sute de români intră în infernul de pe “Marakana”

Stadionul Rajko Mitic va fi gazda a peste 20.000 de oameni care și-au cumpărat deja bilet pentru meciul dintre Steaua Roșie și FCSB. Numărul respectiv de tichete vândute este echivalentul unei arene pe jumătate pline, însă “cota” mai poate crește până la ora meciului.

Dintre cei peste 20.000 de fani care se anunță la meci, 800 aparțin FCSB-ului. Conform sursei citate anterior, 600 de suporteri ai roș-albaștrilor au solicitat bilete pentru sectorul destinat oaspeților, iar alte câteva sute și-au cumpărat bilete la cele două tribune de pe “Marakana”.

Duelul din Serbia dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB de astăzi de la 22:00 va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.