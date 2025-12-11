Suporterii lui Feyenoord și-au făcut planul pentru meciul cu FCSB. Poliția Română e în alertă - Antena Sport

Poliția din Germania, înainte de un meci al lui Feyenoord / Profimedia

Fanii lui Feyenoord care au făcut deplasarea la București pentru meciul cu FCSB din Europa League sunt pregătiți să facă show pe Arena Națională și în afara ei. Un jurnalist din Olanda a dezvăluit care este planul ultrașilor batavi, o parte dintre ei fiind cunoscuți pentru radicalismul lor care a provocat incidente în anumite rânduri.

FCSB se pregătește pentru duelul cu Feyenoord din Europa League, în ceea ce reprezintă un meci de totul sau nimic pentru ambele formații. Echipa lui Van Persie va avea parte de o susținere imensă din partea fanilor, aproximativ 5.000 de suporteri urmând să fie prezenți diseară pe Arena Națională.

Ce vor face fanii lui Feyenoord înainte de meciul cu FCSB?

Înainte de meci, cei de la golazo.ro au stat de vorbă cu un jurnalist din Olanda, care a povestit ce urmează să se întâmple astăzi. După ce vor sta în Centrul Vechi, fanii lui Feyenoord se vor aduna la Piața Universității pentru a pleca într-un corteo spre Arena Națională înainte de fluierul de start.

La penultimul meci jucat de olandezi în Europa League, cel cu Stuttgart, au existat probleme, poliția fiind nevoită să folosească un tun cu apă. În plus, pe stadion, olandezii au încercat să sară gardul care îi separa de nemți, tensiunile fiind oprite de forțele de ordine. Cu toate acestea, reporterul transmite că românii nu ar trebui să își facă griji.

“4.200 vor fi pe stadion în secțiunea galeriei, în peluză, iar alți 800 răspândiți, și-au luat bilete în alte locuri din tribune. Fac de obicei corteo. Au fost probleme la ultima deplasare în Europa, la Stuttgart, din cauza torțelor și artificiilor folosite pe drum.