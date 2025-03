Mihai Stoica a văzut ce au scris francezii despre FCSB şi a reacţionat: "Mi se păruse că am jucat bine" - Antena Sport

Mihai Stoica a văzut ce au scris francezii despre FCSB şi a reacţionat. MM a transmis că roş-albaştrii au prestat un joc excelent contra lui Lyon, deşi au pierdut partida tur din optimile Europa League, scor 1-3.

Cei de la L’Equipe au tras concluziile, după meciul de pe Arena Naţională. Francezii i-au lăudat pe jucătorii de la FCSB şi au punctat că Lucas Perri, portarul francezilor, a făcut minuni, prin paradele sale.

Mihai Stoica a văzut ce au scris francezii despre FCSB şi a reacţionat

MM a postat un pasaj dintr-un articol al francezilor de la L’Equipe şi a transmis că FCSB „chiar a jucat bine” în meciul cu Lyon.

Oficialul campioanei a transmis că aceeaşi impresie a avut-o şi la finalul partidei, însă a crezut că este subiectiv. După ce a citit articolul francezilor, s-a convins că FCSB de jocul campioanei.

„Mi se păruse că am jucat bine. Că am avut perioade în care am fost superiori unei echipe care a cumpărat fotbaliști cu 30 milioane bucata. După care, m-am gândit că sunt subiectiv (cum pretind unii că aș fi la emisiuni). M-am răzgândit din nou când am auzit opinia unanimă a Peluzei Nord. Dar mi-a trecut prin cap că ei sunt ultra-subiectivi. Dilemă.