Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! Ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Anunţ din interior - Antena Sport

Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! S-a aflat ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Patronii celor de la FCSB şi Rapid s-au contrat, indirect din cauza cazului Edjouma. Giuleştenii au acuzat că FCSB a fost ajutată şi i-au cerut demisia şefului LPF, Gino Iorgulescu.

După scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, și-a asumat greșeala modului în care s-a schimbat regulamentul. Mai mult, ies la iveală discuţii din şedinţă.

Scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu, aplanat

Subiectul legat de decizia Comitetului de Urgență în ”cazul FCSB – Edjouma” a fost deschis la Adunarea Generală a LPF. Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid a fost susținut de foarte multe cluburi. Totul din cauza paragrafului din ROAF schimbat pentru ca echipele să poată reintroduce pe lista de la LPF jucători excluși anterior din lot. Aşa cum cum a fost cazul la FCSB cu Malcom Edjouma.

Angelescu ar fi spus că nu contestă necesitatea schimbării, ci modul în care s-a făcut, în timpul competiției. Mai mult, a spus că a decisă cu dedicație pentru o echipă. Și Daniel Niculae, președintele celor de la Hermannstadt, a spus același lucru, conform digisport.ro. Totuşi, nu s-a pus problema schimbării lui Gino Iorgulescu din fruntea Ligii.

”(n.r. te întreb direct, i s-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu?) Nu. Au fost dezbătute mai multe probleme, printre care și acest scandal. Cineva și-a făcut mea culpa.