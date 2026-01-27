Omagiu pentru fanii greci decedaţi în accidentul teribil din Timiş la meciul Lyon - PAOK din Europa League - Antena Sport

Clubul Olympique Lyon a anunţat că la meciul cu PAOK Salonic de joi, din Liga Europa, va fi adus un omagiu suporterilor greci decedaţi în judeţul Timiş.

„Olympique Lyonnais prezintă sincere condoleanţe clubului PAOK în urma dispariţiei tragice a mai multor suporteri ai acestuia într-un accident rutier marţi. Toate gândurile noastre se îndreaptă şi către răniţii care luptă în prezent. Un omagiu va fi adus în timpul meciului OL – PAOK din 29 ianuarie, la Groupama Stadium”, a anunţat clubul francez.

7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 se află în stare gravă după accidentul din judeţul Timiş

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.