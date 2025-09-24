PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb - Fenerbahce se joacă la 22:00 - Antena Sport

Meciul PAOK – Maccabi Tel Aviv e în format LIVE SCORE pe AS.ro astăzi, de la ora 19:45. Trupa lui Răzvan Lucescu debutează în grupa principală din Europa League.
Sezonul trecut, PAOK a fost învinsă de 3 ori de către FCSB în Europa League, o dată în grupă şi de două ori în play-off.
PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0 LIVE SCORE
Min. 1: A început partida!
La ora 22:00 se vor înfrunta viitoarele adversare ale FCSB-ului în grupa principală din Europa League, Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. Meciul se dispută în Croaţia.
Echipele de start la meciul PAOK – Maccabi Tel Aviv:
PAOK: Pavlenka – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdoev, Meite – Zivkovic, Konstantelias, Taison – Giakoumakis Antrenor: Răzvan Lucescu
Maccabi Tel Aviv: Mishpati – Asante, Sholomo, Camara, Revivo – Belic, Peretz, Sissokho – Davida, Jehezkel, Andrade Antrenor: Zarko Lazetic
Programul meciurilor de joi din Europa League:
19:45
PAOK – Maccabi Tel Aviv
Midtjylland – Sturm Graz
22:00
Dinamo Zagreb – Fenerbahce
Nice – AS Roma
Betis – Nottingham Forest
Braga – Feyenoord
Freiburg – FC Basel
Malmo FF – Ludogorets
Steaua Roșie Belgrad – Celtic
