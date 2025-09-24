Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb - Fenerbahce se joacă la 22:00 - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb – Fenerbahce se joacă la 22:00
LIVE SCORE

PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb – Fenerbahce se joacă la 22:00

Publicat: 24 septembrie 2025, 19:45

Comentarii
PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb – Fenerbahce se joacă la 22:00

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

Meciul PAOK – Maccabi Tel Aviv e în format LIVE SCORE pe AS.ro astăzi, de la ora 19:45. Trupa lui Răzvan Lucescu debutează în grupa principală din Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sezonul trecut, PAOK a fost învinsă de 3 ori de către FCSB în Europa League, o dată în grupă şi de două ori în play-off.

PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0 LIVE SCORE

Min. 1: A început partida!

La ora 22:00 se vor înfrunta viitoarele adversare ale FCSB-ului în grupa principală din Europa League, Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. Meciul se dispută în Croaţia.

Echipele de start la meciul PAOK – Maccabi Tel Aviv:

Reclamă
Reclamă

PAOK: Pavlenka – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdoev, Meite – Zivkovic, Konstantelias, Taison – Giakoumakis Antrenor: Răzvan Lucescu

Maccabi Tel Aviv: Mishpati – Asante, Sholomo, Camara, Revivo – Belic, Peretz, Sissokho – Davida, Jehezkel, Andrade Antrenor: Zarko Lazetic

Programul meciurilor de joi din Europa League:

19:45

Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectulPrimul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
Reclamă

PAOK – Maccabi Tel Aviv
Midtjylland – Sturm Graz

22:00

Dinamo Zagreb – Fenerbahce
Nice – AS Roma
Betis – Nottingham Forest
Braga – Feyenoord
Freiburg – FC Basel
Malmo FF – Ludogorets
Steaua Roșie Belgrad – Celtic

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Observator
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Fanatik.ro
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
20:54
Spitalizare prelungită pentru selecționerul Austriei, înaintea meciului cu România. Ce se întâmplă cu Ralf Rangnick
20:45
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
20:15
VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
20:00
„Nimic nou”. Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului
19:55
FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria
19:31
Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Trebuie să arătăm că suntem campionii României”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 4 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 5 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 6 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul