PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0. Duel tare pentru Răzvan Lucescu. Dinamo Zagreb - Fenerbahce se joacă la 22:00 - Antena Sport

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

Meciul PAOK – Maccabi Tel Aviv e în format LIVE SCORE pe AS.ro astăzi, de la ora 19:45. Trupa lui Răzvan Lucescu debutează în grupa principală din Europa League.

Sezonul trecut, PAOK a fost învinsă de 3 ori de către FCSB în Europa League, o dată în grupă şi de două ori în play-off.

PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0 LIVE SCORE

Min. 1: A început partida!

La ora 22:00 se vor înfrunta viitoarele adversare ale FCSB-ului în grupa principală din Europa League, Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. Meciul se dispută în Croaţia.

Echipele de start la meciul PAOK – Maccabi Tel Aviv: