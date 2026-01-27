PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: "Tristeţea te frânge. Niciodată din nou" - Antena Sport

Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş. Gruparea greacă a subliniat că va face tot posibilul pentru ca fanii răniţi să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală şi să se întoarcă acasă cât mai repede.
”Timpul stă în loc. Îngheaţă. Cuvintele se termină. Durerea străbate trupul şi mintea. Lacrimile curg. Tristeţea te copleşeşte, te îngenunchează, te frânge. Încă o zi neagră. Încă o tragedie de nedescris pentru familia lui PAOK. Drum lin copiilor noştri, a căror dragoste pentru cele patru litere i-a dus departe. Dragostea lor pentru PAOK i-a adus acolo, i-a lăsat acolo şi a continuat mai departe, dar sufletele lor se vor odihni mereu sub aripile Vulturului cu două capete. Sincere condoleanţe familiilor acestor copii. În durerea lor insuportabilă, nu vor fi singure.
Marea familie a PAOK va fi mereu alături de ei pentru a alina cât mai mult această durere. Gândurile noastre sunt şi la cei răniţi, care îşi duc propria luptă. Vom face tot posibilul pentru ca ei să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală, vom avea grijă să se întoarcă repede acasă şi vom fi mereu alături de ei.. Doar o dorinţă… Niciodată din nou…”, se arată în mesajul postat pe site-ul clubului PAOK.
UEFA a refuzat amânarea meciului Lyon – PAOK, din Europa League
PAOK a contactat UEFA pentru amânarea meciului cu Olympique Lyon, după decesul a şapte suporteri ai săi într-un accident rutier, dar a primit un răspuns negativ. Clubul lui Răzvan Lucescu a anunţat că va suporta cheltuiele pentru repatrierea victimelor.
„Imediat ce s-a aflat vestea despre tragedia de nedescris, a avut loc o şedinţă sub conducerea lui Ivan Savvidis. Preşedintele a dat instrucţiuni şi a cerut să se facă tot posibilul pentru a se stabili cauzele accidentului, pentru a se îngriji răniţii, pentru a se transporta în Grecia trupurile neînsufleţite şi pentru a se acorda sprijin familiilor. S-a luat legătura cu miniştrii de Interne, Sănătate şi Protecţia Cetăţenilor, pentru o comunicare şi o coordonare cât mai bune cu autorităţile din România.
Am luat legătura cu Ambasada noastră la Bucureşti, iar reprezentanţii acesteia s-au deplasat la locul tragediei. Este de la sine înţeles că vom suporta toate cheltuielile. Am luat legătura cu UEFA. Amânarea meciului este imposibilă. Suntem în contact cu confederaţia europeană pentru a face tot ce este necesar pentru a ne exprima doliul. De asemenea, steagurile de la arena Toumba vor fi arborate în bernă”, a precizat clubul din Salonic.
7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi după accidentul din judeţul Timiş
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire
Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.
În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.
Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.
