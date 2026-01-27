Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei - Antena Sport

Închide meniul
Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 16:48

Accidentul din Lugoj, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa / observatornews.ro

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a reacţionat după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa. Suporterii se deplasau pe ruta Grecia – Franţa pentru meciul pe care PAOK îl are de disputat joi, în Europa League, cu Olympique Lyon.

Titi Aur a subliniat că vinovat pentru producerea accidentului este şoferul microbuzului, în care se aflau şi fanii lui PAOK care au murit. Titi Aur a încercat să îşi explice şi ce l-ar fi putut determina pe şoferul microbuzului să pătrundă pe contrasens.

Titi Aur, după accidentul cumplit din România: “Şoferul tirului nu avea timp să facă ceva. Oricum nu e vinovat”

Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga. Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus”, a declarat Titi Aur pentru Digi 24.

Titi Aur consideră că şoferul tirului nu putea evita impactul. “Șoferul tirului nu avea timp să facă ceva… din punctul meu de vedere nu ar fi putut să evite. Oricum nu este vinovat”, a precizat Titi Aur, pentru sursa citată.

PAOK, lovită de tragedie! 7 fani ai ei au decedat în accidentul din România

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

“În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.

“În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, a anunţat, marţi, ISU Timiş.

 

