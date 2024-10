Probleme uriașe pentru suporterii FCSB-ului, în Grecia! Nouă fani au fost arestați înaintea meciului cu PAOK - Antena Sport

Antrenorul roş-albaştrilor a declarat că este nerăbdător să fie rivalul lui Răzvan Lucescu. A specificat că este un moment emoţionant pentru el, revenirea pe Toumba. În perioada 2005-2007, cipriotul a jucat pentru PAOK.

„Dacă vorbim despre modul în care am pregătit meciul, nu am făcut nimic diferit acum faţă de ceea ce fac mereu cu staff-ul meu. Aş minţi dacă aş spune că nu este un moment emoţional pentru mine. Am petrecut trei ani aici, am iubit echipa şi am fost iubit de oameni. S-a terminat, acum sunt la clubul la care îmi face plăcere să fiu. Sunt foarte mândru să fiu la FCSB. Sunt un antrenor profesionist acum şi tratez acest meci ca oricare altul”, a declarat Elias Charalambous , la conferinţa de presă de la Salonic.