"Surpriza plăcută". Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League - Antena Sport

“Surpriza plăcută”. Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League

Publicat: 26 septembrie 2025, 8:34

Mihai Stoica a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în deplasare, în prima etapă a grupei de Europa League. Oficialul campioanei l-a lăudat pe Baba Alhassan, pe care l-a descris ca fiind “surpriza plăcută” din jocul campioanei.

Mijlocaşul a fost integralist în meciul din Olanda, în care David Miculescu a marcat golul victoriei FCSB-ului.

Baba Alhassan, lăudat de Mihai Stoica după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League

Pe lângă Baba Alhassan, Mihai Stoica a remarcat şi jocul solid al lui Denis Alibec, jucător care a început ca titular meciul cu Go Ahead Eagles. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei s-a declarat bucuros şi de revenirea lui Risto Radunovic.

“Toți merită felicitări. Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care n-a jucat și a alergat de a rupt.

Pentru mine, Olaru rămâne Olaru, un jucător care face un efort extraordinar. Surpriza plăcută la meciul ăsta a fost Baba Alhassan. Cisotti la fel, a alergat extraordinar de mult. Mă bucur că a prins 45 de minute și Risto Radunovic. Sunt foarte mulți jucători care merită remarcați.

Am fost deseori ironizat, îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare. David Miculescu confirmă în Europa meci de meci. Schimbările la pauză erau discutate de dinainte. Și Malcom Edjouma a jucat foarte bine, deși a fost înlocuit”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Pentru FCSB urmează duelul de campionat cu Oţelul, care se va disputa joi, de la ora 20:30. Campioana are nevoie de victorie, având doar şapte puncte după zece meciuri disputate.

