"Surpriza plăcută". Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în deplasare, în prima etapă a grupei de Europa League. Oficialul campioanei l-a lăudat pe Baba Alhassan, pe care l-a descris ca fiind “surpriza plăcută” din jocul campioanei.

Mijlocaşul a fost integralist în meciul din Olanda, în care David Miculescu a marcat golul victoriei FCSB-ului.

Baba Alhassan, lăudat de Mihai Stoica după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League

Pe lângă Baba Alhassan, Mihai Stoica a remarcat şi jocul solid al lui Denis Alibec, jucător care a început ca titular meciul cu Go Ahead Eagles. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei s-a declarat bucuros şi de revenirea lui Risto Radunovic.

“Toți merită felicitări. Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care n-a jucat și a alergat de a rupt.

Pentru mine, Olaru rămâne Olaru, un jucător care face un efort extraordinar. Surpriza plăcută la meciul ăsta a fost Baba Alhassan. Cisotti la fel, a alergat extraordinar de mult. Mă bucur că a prins 45 de minute și Risto Radunovic. Sunt foarte mulți jucători care merită remarcați.