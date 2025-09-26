Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: "Te-ai potolit?" - Antena Sport

Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu au purtat un scurt dialog, după ce FCSB a debutat cu victorie în grupa principală de Europa League. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, golul victoriei fiind marcat de David Miculescu.

Ilie Dumitrescu l-a întrebat direct pe Gigi Becali pe ce poziţie îl va titulariza pe Mamadou Thiam: “Te-ai potolit cu Thiam, vârf? În ce poziție îl bagi?”, a spus fostul internaţional.

Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League

“Numai, Thiam va fi numai în stânga, iar Bîrligea va fi numai atacant”, a răspuns Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ulterior, Ilie Dumitrescu l-a numit pe Gigi Becali “Don Gigi”, pentru deciziile luate la FCSB. Fostul internaţional a lăudat jocul FCSB-ului din meciul cu Olanda şi l-a remarcat în special pe Denis Alibec.gigi

“O victorie, într-un stil ca ăsta, în care FCSB a făcut un joc foarte bun, arată multe. Joci din trei în trei zile, poți să recurgi și la o apărare, cum a fost acum în Olanda. Au avut ocazii și în campionat, dar nu au fructificat situațiile de gol.