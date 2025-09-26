Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: "Te-ai potolit?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: “Te-ai potolit?”

Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: “Te-ai potolit?”

Publicat: 26 septembrie 2025, 8:22

Comentarii
Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: Te-ai potolit?

Ilie Dumitrescu, dialog tare cu Gigi Becali / Colaj: Hepta

Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu au purtat un scurt dialog, după ce FCSB a debutat cu victorie în grupa principală de Europa League. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, golul victoriei fiind marcat de David Miculescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu l-a întrebat direct pe Gigi Becali pe ce poziţie îl va titulariza pe Mamadou Thiam: “Te-ai potolit cu Thiam, vârf? În ce poziție îl bagi?”, a spus fostul internaţional.

Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League

“Numai, Thiam va fi numai în stânga, iar Bîrligea va fi numai atacant”, a răspuns Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ulterior, Ilie Dumitrescu l-a numit pe Gigi Becali “Don Gigi”, pentru deciziile luate la FCSB. Fostul internaţional a lăudat jocul FCSB-ului din meciul cu Olanda şi l-a remarcat în special pe Denis Alibec.gigi

“O victorie, într-un stil ca ăsta, în care FCSB a făcut un joc foarte bun, arată multe. Joci din trei în trei zile, poți să recurgi și la o apărare, cum a fost acum în Olanda. Au avut ocazii și în campionat, dar nu au fructificat situațiile de gol.

Reclamă
Reclamă

Este momentul ca toți liderii echipei să joace la fel. Mi-a plăcut că Alibec a jucat foarte bine și nu e supărat. Pentru că nu te simți comod sau foarte bine că te-a scos în minutul 45, sau că vin niște scouteri după tine și tu ești rezervă, Bîrligea.

Dar am văzut unitatea și că totă lumea acceptă ce decide ‘Don Gigi’.

Eu, dacă eram Bîrligea, spuneam că vreau să joc. ‘De ce să nu joc în Europa?’ De aceea spun că e un rezultat mare, pentru că au acceptat statutul ăsta legat de intrări și ieșiri și e mare rezultat și pentru moral”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform sursei menţionate anterior.

Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun banHala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
Reclamă

După victoria cu Go Ahead Eagles, FCSB va primi vizita celor de la Oţelul în campionat. Partida din etapa a 11-a se va disputa duminică, de la ora 20:30. Ulterior, campioana se va duela cu Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei de Europa League.

Înapoi la Homepage
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Antena1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
Observator
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Observator
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
10:22
Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Rezultate formidabile la Shanghai
10:20
Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival
10:14
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile
9:44
Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina
9:36
Nicolae Stanciu i-a impresionat pe italieni în Genoa – Empoli 3-1: “Şi-a valorificat calitatea”
9:30
Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile”
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 5 Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria