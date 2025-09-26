Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: "Te-ai potolit?" - Antena Sport

Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu au purtat un scurt dialog, după ce FCSB a debutat cu victorie în grupa principală de Europa League. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, golul victoriei fiind marcat de David Miculescu.
Ilie Dumitrescu l-a întrebat direct pe Gigi Becali pe ce poziţie îl va titulariza pe Mamadou Thiam: “Te-ai potolit cu Thiam, vârf? În ce poziție îl bagi?”, a spus fostul internaţional.
Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League
“Numai, Thiam va fi numai în stânga, iar Bîrligea va fi numai atacant”, a răspuns Gigi Becali, conform digisport.ro.
Ulterior, Ilie Dumitrescu l-a numit pe Gigi Becali “Don Gigi”, pentru deciziile luate la FCSB. Fostul internaţional a lăudat jocul FCSB-ului din meciul cu Olanda şi l-a remarcat în special pe Denis Alibec.gigi
“O victorie, într-un stil ca ăsta, în care FCSB a făcut un joc foarte bun, arată multe. Joci din trei în trei zile, poți să recurgi și la o apărare, cum a fost acum în Olanda. Au avut ocazii și în campionat, dar nu au fructificat situațiile de gol.
Este momentul ca toți liderii echipei să joace la fel. Mi-a plăcut că Alibec a jucat foarte bine și nu e supărat. Pentru că nu te simți comod sau foarte bine că te-a scos în minutul 45, sau că vin niște scouteri după tine și tu ești rezervă, Bîrligea.
Dar am văzut unitatea și că totă lumea acceptă ce decide ‘Don Gigi’.
Eu, dacă eram Bîrligea, spuneam că vreau să joc. ‘De ce să nu joc în Europa?’ De aceea spun că e un rezultat mare, pentru că au acceptat statutul ăsta legat de intrări și ieșiri și e mare rezultat și pentru moral”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform sursei menţionate anterior.
După victoria cu Go Ahead Eagles, FCSB va primi vizita celor de la Oţelul în campionat. Partida din etapa a 11-a se va disputa duminică, de la ora 20:30. Ulterior, campioana se va duela cu Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei de Europa League.