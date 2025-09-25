Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles - FCSB: "Era «autobandă» la el. Bulevard" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard”

Publicat: 25 septembrie 2025, 22:05

Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: Era «autobandă» la el. Bulevard

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali a fost încântat de cele trei obţinute de FCSB, în victoria din prima etapă a fazei principale Europa League, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. David Miculescu a marcat unicul gol al partidei în minutul 13.

În ciuda acestei victorii şi a faptului că a lăudat cei mai mulţi dintre jucătorii care au evoluat joi seară, Gigi Becali a avut şi un “client”.

Gigi Becali l-a criticat pe David Kiki, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Bulevard”

Prestaţia lui David Kiki nu a fost deloc pe placul lui Gigi Becali în partida contra celor de la Go Ahead Eagles, patronul roş-albaştrilor fiind de părere că adversarii campioanei din prima etapă a fazei principale Europa League au avut o misiune uşoară pe partea fundaşului din Benin.

Tocmai din acest motiv, la pauza meciului cu Go Ahead Eagles a fost introdus Risto Radunovic, jucător de bază în echipa roş-albaştrilor:

“Kiki era «autobandă» pe la el. Bulevard”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

În ceea ce îl priveşte pe Malcom Edjouma, acesta nu i-a displăcut lui Gigi Becali, dar a fost înlocuit la pauză cu Florin Tănase pentru că aşa fusese înţelegerea de la început:

“Edjouma aşa a fost strategia de la început. Intră Tănase în locul unui mijlocaş central”, a mai spus Gigi Becali.

După această victorie urmează partida de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din Liga 1, după care Young Boys Berna vine la Bucureşti pentru etapa a doua din Europa League.

