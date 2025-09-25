Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles - FCSB: "Era «autobandă» la el. Bulevard" - Antena Sport

Gigi Becali a fost încântat de cele trei obţinute de FCSB, în victoria din prima etapă a fazei principale Europa League, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. David Miculescu a marcat unicul gol al partidei în minutul 13.

În ciuda acestei victorii şi a faptului că a lăudat cei mai mulţi dintre jucătorii care au evoluat joi seară, Gigi Becali a avut şi un “client”.

Gigi Becali l-a criticat pe David Kiki, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Bulevard”

Prestaţia lui David Kiki nu a fost deloc pe placul lui Gigi Becali în partida contra celor de la Go Ahead Eagles, patronul roş-albaştrilor fiind de părere că adversarii campioanei din prima etapă a fazei principale Europa League au avut o misiune uşoară pe partea fundaşului din Benin.

Tocmai din acest motiv, la pauza meciului cu Go Ahead Eagles a fost introdus Risto Radunovic, jucător de bază în echipa roş-albaştrilor:

“Kiki era «autobandă» pe la el. Bulevard”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.