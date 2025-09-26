Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Închide meniul
Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles

Publicat: 26 septembrie 2025, 8:54

Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles

Jucătorii de la FCSB, la finalul meciului cu Go Ahead Eagles/ Sport Pictures

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă. Unicul gol al partidei din Olanda a fost marcat de David Miculescu.

După disputarea primei runde din grupă, specialiştii de la Football Meets Data au menţionat că FCSB are şanse de 53% să prindă “primăvara europeană”. Ei o clasează pe campioană pe locul 24, ultimul care duce în faza eliminatorie din Europa League.

FCSB, şanse de 53% să treacă de grupa de Europa League

FCSB este peste PAOK şi Ferencvaros, în privinţa şanselor de a trece de grupa de Europa League. PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima rundă, şi ocupă locul 25 în clasamentul privind şansele de calificare în faza eliminatorie.

Totodată, Ferencvaros este pe locul 27, cu 44% şanse să treacă de grupa de Europa League. O altă formaţie clasată sub FCSB este Rangers, care înaintea disputării primei etape, ocupa unul dintre primele 24 de locuri care duc în următoarea fază a competiţiei, conform specialiştilor.

Alte echipe cotate cu şanse mai puţine faţă de FCSB să treacă de grupa de Europa League sunt Basel, Malmo sau Young Boys Berna, următoarea adversară a campioanei. Elveţienii au fost umiliţi în prima etapă de Panathinaikos, scor 1-4.

Specialiştii menţionaţi anterior mai notează şi faptul că FCSB are şanse de 4% să prindă unul dintre primele opt locuri la finalul grupei, pentru a se califica direct în optimile competiţiei. Cotată cu prima şansă la câştigarea grupei este Aston Villa, care a învins-o pe Bologna cu 1-0.

