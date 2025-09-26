Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă. Unicul gol al partidei din Olanda a fost marcat de David Miculescu.
După disputarea primei runde din grupă, specialiştii de la Football Meets Data au menţionat că FCSB are şanse de 53% să prindă “primăvara europeană”. Ei o clasează pe campioană pe locul 24, ultimul care duce în faza eliminatorie din Europa League.
FCSB, şanse de 53% să treacă de grupa de Europa League
FCSB este peste PAOK şi Ferencvaros, în privinţa şanselor de a trece de grupa de Europa League. PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima rundă, şi ocupă locul 25 în clasamentul privind şansele de calificare în faza eliminatorie.
🟠 UEFA Europa League 👉 % for Top 8/24 (as of 25 Sep)
🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇩🇪 Stuttgart
📉 OUT: 🇩🇪 Freiburg
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇷🇴 FCSB
📉 OUT: 🏴 Rangers
🚨 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/3GLwv7d0V8
— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025
Totodată, Ferencvaros este pe locul 27, cu 44% şanse să treacă de grupa de Europa League. O altă formaţie clasată sub FCSB este Rangers, care înaintea disputării primei etape, ocupa unul dintre primele 24 de locuri care duc în următoarea fază a competiţiei, conform specialiştilor.
Alte echipe cotate cu şanse mai puţine faţă de FCSB să treacă de grupa de Europa League sunt Basel, Malmo sau Young Boys Berna, următoarea adversară a campioanei. Elveţienii au fost umiliţi în prima etapă de Panathinaikos, scor 1-4.
Specialiştii menţionaţi anterior mai notează şi faptul că FCSB are şanse de 4% să prindă unul dintre primele opt locuri la finalul grupei, pentru a se califica direct în optimile competiţiei. Cotată cu prima şansă la câştigarea grupei este Aston Villa, care a învins-o pe Bologna cu 1-0.
- Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: “Mulţi scouteri l-au văzut”
- Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile”
- “De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat”
- Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
- “Surpriza plăcută”. Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League