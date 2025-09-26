Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă. Unicul gol al partidei din Olanda a fost marcat de David Miculescu.

După disputarea primei runde din grupă, specialiştii de la Football Meets Data au menţionat că FCSB are şanse de 53% să prindă “primăvara europeană”. Ei o clasează pe campioană pe locul 24, ultimul care duce în faza eliminatorie din Europa League.

FCSB, şanse de 53% să treacă de grupa de Europa League

FCSB este peste PAOK şi Ferencvaros, în privinţa şanselor de a trece de grupa de Europa League. PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima rundă, şi ocupă locul 25 în clasamentul privind şansele de calificare în faza eliminatorie.

🟠 UEFA Europa League 👉 % for Top 8/24 (as of 25 Sep)

🔝 Change in Top 8:

📈 IN: 🇩🇪 Stuttgart

📉 OUT: 🇩🇪 Freiburg

🔝 Change in Top 24:

📈 IN: 🇷🇴 FCSB

📉 OUT: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🚨 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/3GLwv7d0V8

— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025

Totodată, Ferencvaros este pe locul 27, cu 44% şanse să treacă de grupa de Europa League. O altă formaţie clasată sub FCSB este Rangers, care înaintea disputării primei etape, ocupa unul dintre primele 24 de locuri care duc în următoarea fază a competiţiei, conform specialiştilor.