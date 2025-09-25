Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) le-a dat o veste bună fanilor FCSB-ului în privinţa lui Mihai Lixandru (24 de ani), care s-a operat de apendicită în Olanda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lixandru a făcut deplasarea cu echipa în Olanda, dar a început să acuze mari dureri, iar investigaţiile medicale au arătat că suferea de apendicită. A fost operat imediat, iar Becali e de părere că va lipsi numai o săptămână din lotul campioanei României.

“(n.r: Lixandru cât timp va sta?) Nu ştiu, că e o intervenţie uşoară. Probabil că o săptămână, cred”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous şi Ştefan Târnovanu, care a fost omul meciului, închizând poarta în meciul cu Go Ahead Eagles, i-au dedicat victoria din Olanda lui Lixandru.

Elias Charalambous a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani cu o victorie la debutul din acest sezon în grupa principală din Europa League. David Miculescu a fost singurul marcator al meciului.