Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda

Publicat: 25 septembrie 2025, 23:26

Comentarii
Mihai Lixandru / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) le-a dat o veste bună fanilor FCSB-ului în privinţa lui Mihai Lixandru (24 de ani), care s-a operat de apendicită în Olanda.

Lixandru a făcut deplasarea cu echipa în Olanda, dar a început să acuze mari dureri, iar investigaţiile medicale au arătat că suferea de apendicită. A fost operat imediat, iar Becali e de părere că va lipsi numai o săptămână din lotul campioanei României.

(n.r: Lixandru cât timp va sta?) Nu ştiu, că e o intervenţie uşoară. Probabil că o săptămână, cred”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous şi Ştefan Târnovanu, care a fost omul meciului, închizând poarta în meciul cu Go Ahead Eagles, i-au dedicat victoria din Olanda lui Lixandru.

Elias Charalambous a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani cu o victorie la debutul din acest sezon în grupa principală din Europa League. David Miculescu a fost singurul marcator al meciului.

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Europa League. Golul a fost marcat de Miculescu, în minutul 13.

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Liga 1, cât și în cupele europene.

FCSB a început avântat și a avut o ocazie bună după o jumătate de minut, prin Alibec (1), al cărui șut din afara careului a fost reținut de portar. Olaru (7) a tras de la circa 20 de metri, dar portarul De Busser a respins. Un minut mai târziu (8), Miculescu a șutat la colțul scurt, însă De Busser s-a remarcat din nou.

Go Ahead Eagles a fost aproape de deschiderea scorului (11), când belgianul Suray a scăpat singur cu Târnovanu, după o eroare a cuplului Ngezana – Graovac, dar goalkeeperul a respins. FCSB a marcat în min. 13, prin Miculescu, cu un șut plasat din marginea careului, după pasa lui Alibec. Roș-albaștrii au mai avut o situație notabilă prin Cisotti (16), al cărui șut din unghi a fost reținut de portar.

FCSB a fost dominată de Go Ahead Eagles, dar a scăpat fără gol primit

“Vulturii” au dominat clar restul timpului în prima repriză și au avut o serie de ocazii bune. Breum (17) a tras slab din poziție centrală, iar Târnovanu a prins. Târnovanu (18) a avut o intervenție salutară la șutul lui Suray, rămas liber. Portarul campioanei României s-a evidențiat apoi (18) și la șutul lui Deijl de la distanță. Edvardsen (30) a șutat peste poartă din întoarcere. Suedezul a trimis din voleu peste poartă (39), după o minge respinsă greșit de Ngezana. FCSB a mai avut o șansă bună în finalul primei reprize, prin Mihai Popescu (41), care a trimis cu capul peste poartă din 5 metri.

În repriza secundă, gazdele și-au creat mai puține ocazii de gol, chiar dacă au menținut presiunea la poarta lui Tătărușanu. Echipa lui Charalambous a început și partea secundă cu o ocazie, însă portarul a respins șutul din unghi expediat de Olaru (47). Suray (51) a șutat periculos din marginea careului, dar Alhassan a blocat salvator. Târnovanu s-a mai remarcat o dată (69), la șutul lui Breum la colțul scurt. Meulensteen (90+1) a șutat pe lângă de la 16 metri.

FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la București), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, București), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

