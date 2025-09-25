Gigi Becali cere respect, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Am o vârstă! Fac ce fac şi aud că am nenorocit" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după victoria din prima etapă a fazei principale Europa League. Campioana României s-a impus cu 1-0 graţie golului marcat de David Miculescu pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, dar patronul roş-albaştrilor a ţinut să le răspundă contestatarilor.
În campionat, FCSB are un început dezastruos de sezon, cu o singură victorie în primele 10 etape. În ciuda acestei situaţii delicate pe plan intern, Becali este încrezător că echipa sa poate câştiga titlul şi că se poate lupta în UEFA Champions League sezonul viitor cu nume mari ale Europei.
Gigi Becali a răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Banii mei, comand pe ei”
De asemenea, Becali a cerut respect pentru performanţele pe care le-a avut FCSB sub conducerea sa şi a atras atenţia că, dacă ar fi lăsat echipa, formaţia roş-albastră ar fi avut aceeaşi soartă precum rivalele Rapid sau Dinamo:
“Noi o să jucăm cu Real Madrid şi Barcelona în Champions League, nu o să jucăm în Divizia B. Pentru că noi o să câştigăm campionatul. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat.
Băi, puţin respect. Am şi eu o vârstă, aproape 70 de ani. Ia omul campionatul doi ani la rând, doar FCSB contează în Europa. Fac ce fac şi aud că Becali a nenorocit. Nu a nenorocit Becali.
Dacă o las eu, Copos în Divizia B, ca Dinamo în insolvenţă. Singura care a rămas, a rămas pentru că a avut stăpân. Aşa m-a crescut tata, nu o să mă schimbe nimeni. Banii mei, comand pe ei”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.
După această victorie, pentru FCSB urmează partida de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din Liga 1, după care Young Boys Berna vine la Bucureşti pentru etapa a doua din Europa League.
- Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii
- Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda
- Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?”
- “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
- “Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el”