Gigi Becali cere respect, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Am o vârstă! Fac ce fac şi aud că am nenorocit" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după victoria din prima etapă a fazei principale Europa League. Campioana României s-a impus cu 1-0 graţie golului marcat de David Miculescu pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, dar patronul roş-albaştrilor a ţinut să le răspundă contestatarilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În campionat, FCSB are un început dezastruos de sezon, cu o singură victorie în primele 10 etape. În ciuda acestei situaţii delicate pe plan intern, Becali este încrezător că echipa sa poate câştiga titlul şi că se poate lupta în UEFA Champions League sezonul viitor cu nume mari ale Europei.

Gigi Becali a răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Banii mei, comand pe ei”

De asemenea, Becali a cerut respect pentru performanţele pe care le-a avut FCSB sub conducerea sa şi a atras atenţia că, dacă ar fi lăsat echipa, formaţia roş-albastră ar fi avut aceeaşi soartă precum rivalele Rapid sau Dinamo:

“Noi o să jucăm cu Real Madrid şi Barcelona în Champions League, nu o să jucăm în Divizia B. Pentru că noi o să câştigăm campionatul. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat.

Băi, puţin respect. Am şi eu o vârstă, aproape 70 de ani. Ia omul campionatul doi ani la rând, doar FCSB contează în Europa. Fac ce fac şi aud că Becali a nenorocit. Nu a nenorocit Becali.