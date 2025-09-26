Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: "Să le mărească amenzile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile”

Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile”

Publicat: 26 septembrie 2025, 9:30

Comentarii
Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: Să le mărească amenzile

Florin Tănase, discutând cu arbitrul partidei Go Ahead Eagles - FCSB 0-1/ Profimedia

Gabi Balint i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Fostul internaţional a declarat că elevii lui Elias Charalambous ar trebui să fie amendaţi după meciul din Olanda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Gabi Balint a remarcat faptul că jucătorii FCSB-ului au protestat în mai multe rânduri în privinţa deciziilor luate de arbitrul meciului cu Go Ahead Eagles. Cinci cartonaşe galbene a primit campioana în duelul din Olanda.

Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League

În acest context, Gabi Balint este de părere că amenzile jucătorilor ar trebui să fie mărite, pentru a nu mai protesta în timpul partidelor. Totodată, fostul internaţional a remarcat şi numărul mare de lovituri libere de care au beneficiat cei de la Go Ahead Eagles, anume 14.

“Ce nu mi-a plăcut e că le oferă foarte multe lovituri libere adversarilor! Au avut vreo paisprezece olandezii, cred. Asta nu e în regulă.

Problema aia cu vorbitul, cu contestatul la fiecare decizie a arbitrului… S-o lase mai moale!

Reclamă
Reclamă

Cred că ar trebui să le mărească amenzile la cartonașele galbene luate pentru proteste, să-i potolească”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.

În meciul cu Go Ahead Eagles, Darius Olaru şi Juri Cisotti au primit cartonaşe galbene pentru faulturi, Florin Tănase şi Baba Alhassan pentru proteste, în timp ce David Miculescu a fost sancţionat pentru tragere de timp.

Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsoriVremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Observator
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
11:30
Donald Trump, pregătit să “mute” meciurile de la World Cup 2026. Decizia de urgenţă pe care o poate lua
11:27
Proprietarii lui Liverpool vor să cumpere un club din La Liga! Tranzacţia ar depăşi 120 de milioane de euro
11:12
Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la naţională. Mesaj direct pentru Mircea Lucescu: “Nu înţeleg cum îl evită”
11:03
Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu
10:57
Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: “Mulţi scouteri l-au văzut”
10:22
Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Rezultate formidabile la Shanghai
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 5 Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria