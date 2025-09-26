Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: "Să le mărească amenzile" - Antena Sport

Gabi Balint i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Fostul internaţional a declarat că elevii lui Elias Charalambous ar trebui să fie amendaţi după meciul din Olanda.
Concret, Gabi Balint a remarcat faptul că jucătorii FCSB-ului au protestat în mai multe rânduri în privinţa deciziilor luate de arbitrul meciului cu Go Ahead Eagles. Cinci cartonaşe galbene a primit campioana în duelul din Olanda.
Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League
În acest context, Gabi Balint este de părere că amenzile jucătorilor ar trebui să fie mărite, pentru a nu mai protesta în timpul partidelor. Totodată, fostul internaţional a remarcat şi numărul mare de lovituri libere de care au beneficiat cei de la Go Ahead Eagles, anume 14.
“Ce nu mi-a plăcut e că le oferă foarte multe lovituri libere adversarilor! Au avut vreo paisprezece olandezii, cred. Asta nu e în regulă.
Problema aia cu vorbitul, cu contestatul la fiecare decizie a arbitrului… S-o lase mai moale!
Cred că ar trebui să le mărească amenzile la cartonașele galbene luate pentru proteste, să-i potolească”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.
În meciul cu Go Ahead Eagles, Darius Olaru şi Juri Cisotti au primit cartonaşe galbene pentru faulturi, Florin Tănase şi Baba Alhassan pentru proteste, în timp ce David Miculescu a fost sancţionat pentru tragere de timp.
- Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: “Mulţi scouteri l-au văzut”
- “De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat”
- Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles
- Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
- “Surpriza plăcută”. Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League