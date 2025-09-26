Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: "Să le mărească amenzile" - Antena Sport

Gabi Balint i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Fostul internaţional a declarat că elevii lui Elias Charalambous ar trebui să fie amendaţi după meciul din Olanda.

Concret, Gabi Balint a remarcat faptul că jucătorii FCSB-ului au protestat în mai multe rânduri în privinţa deciziilor luate de arbitrul meciului cu Go Ahead Eagles. Cinci cartonaşe galbene a primit campioana în duelul din Olanda.

Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League

În acest context, Gabi Balint este de părere că amenzile jucătorilor ar trebui să fie mărite, pentru a nu mai protesta în timpul partidelor. Totodată, fostul internaţional a remarcat şi numărul mare de lovituri libere de care au beneficiat cei de la Go Ahead Eagles, anume 14.

“Ce nu mi-a plăcut e că le oferă foarte multe lovituri libere adversarilor! Au avut vreo paisprezece olandezii, cred. Asta nu e în regulă.

Problema aia cu vorbitul, cu contestatul la fiecare decizie a arbitrului… S-o lase mai moale!