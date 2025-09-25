Go Ahead Eagles - FCSB LIVE TEXT (19:45). Primul meci din grupa principală Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Go Ahead Eagles – FCSB LIVE TEXT (19:45). Primul meci din grupa principală Europa League. Echipele probabile

25 septembrie 2025

FCB sărbătoreşte marcarea unui gol - Sport Pictures

Go Ahead Eagles – FCSB este primul meci pe care campioana en-titre a României îl va disputa în grupa principală Europa League. Duelul din Olanda va începe la 19:45 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

Gazdele se află la primul lor meci în cupele europene şi stadionul va fi plin, cele aproape 10.000 de bilete fiind vândute rapid. De partea cealaltă, roş-albaştrii vin după un sezon european care le-a adus optimile Europa League.

Go Ahead Eagles – FCSB | Miza financiară uriaşă

Gigi Becali aşteaptă puncte de la duelul cu Go Ahead Eagles, care îi poate aduce şi o sumă frumuşică de bani, în contextul în care o victorie e recompensată cu 446.000 de euro, în timp ce egalul aduce 149.000 de euro.

FCSB va avea parte de sprijinul fanilor, dar dacă rezultatul nu va fi unul pozitiv, ultraşii anunţă că vor lua măsuri. Aproape 500 de fani vor fi prezenţi la meciul din Olanda. În funcţie de rezultat, ei vor lua o decizie.

Echipele probabile

  • Go Ahead Eagles (4-2-3-1): De Busser – Deijl, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Goudmijn, Breum, Suray – Edvardsen
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Programul complet al FCSB în grupa Europa League

Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor lupta jucătorii lui Elias Charalambous, în grupa principală a competiției.

  • Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
  • Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
  • Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
  • Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
  • Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
  • Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.

 

