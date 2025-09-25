Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul croat a prefațat derby-ul contra liderului din clasament, a vorbit despre forma în care se află elevii lui Mirel Rădoi și a spus și ce jucători vor fi out de la meciul din Bănie.
Partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo va avea loc vineri, de la ora 21:00.
Dinamo, fără piese de bază în derby
Înainte de meci, Zeljko Kopic a dat dovadă de fair-play și și-a lăudat adversarii, fără să țină cont de primul eșec din campionat al alb-albaștrilor suferit chiar etapa trecută, cu Oțelul Galați. În plus, croatul a spus că nu se va putea baza pe Eddy Gnahore (cumul de cartonașe galbene), Cristi Mihai (nerefăcut după accidentare) și Jordan Ikoko (probleme medicale). Toți trei sunt oameni de bază în trupa lui Kopic, mijlocașul venit de la UTA fiind singurul care nu are locul de titular asigurat, deși s-a descurcat foarte bine în ultimele partide.
“Un nou meci mare, un adversar puternic, un teren bun, un stadion bun. Echipa mea se află într-o formă bună. Am analizat ultimul meci cu Farul, am văzut momentele în care am jucat foarte bine, dar și o parte a jocului în care nu ne-am făcut treaba, nu am jucat ceea ce trebuia.
Pentru acest meci nu putem conta pe Eddy, care are patru cartonașe galbene, iar în privința celorlalți jucători vom decide lotul până la ora meciului.
Privind clasamentul, pare un derby, un meci de titlu. Întotdeauna este derby cu Craiova, mai ales când ambele echipe sunt într-un moment bun. Craiova are atacanți buni, fundași laterali puternici, controlează centrul terenului, au stabilitate în apărare, dar, ca orice echipă, au și slăbiciuni pe care vom încerca să le exploatăm.
Mihai nu este încă pregătit, Ikoko are mici probleme și nu vrem să riscăm, iar Mărginean se simte mai bine. Legat de eventuale tensiuni în vestiarul Craiovei, nu am informații. Sunt lucrurile lor interne. Eu am văzut meciul lor de la Galați și știu cât de greu e să joci acolo. În Liga 1 nu e nicio surpriză, toate echipele joacă fotbal bun, sunt bine pregătite tactic“, a spus antrenorul croat.
