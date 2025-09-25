Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic

Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 14:14

Comentarii
Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul croat a prefațat derby-ul contra liderului din clasament, a vorbit despre forma în care se află elevii lui Mirel Rădoi și a spus și ce jucători vor fi out de la meciul din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo va avea loc vineri, de la ora 21:00.

Dinamo, fără piese de bază în derby

Înainte de meci, Zeljko Kopic a dat dovadă de fair-play și și-a lăudat adversarii, fără să țină cont de primul eșec din campionat al alb-albaștrilor suferit chiar etapa trecută, cu Oțelul Galați. În plus, croatul a spus că nu se va putea baza pe Eddy Gnahore (cumul de cartonașe galbene), Cristi Mihai (nerefăcut după accidentare) și Jordan Ikoko (probleme medicale). Toți trei sunt oameni de bază în trupa lui Kopic, mijlocașul venit de la UTA fiind singurul care nu are locul de titular asigurat, deși s-a descurcat foarte bine în ultimele partide.

Un nou meci mare, un adversar puternic, un teren bun, un stadion bun. Echipa mea se află într-o formă bună. Am analizat ultimul meci cu Farul, am văzut momentele în care am jucat foarte bine, dar și o parte a jocului în care nu ne-am făcut treaba, nu am jucat ceea ce trebuia.

Pentru acest meci nu putem conta pe Eddy, care are patru cartonașe galbene, iar în privința celorlalți jucători vom decide lotul până la ora meciului.

Reclamă
Reclamă

Privind clasamentul, pare un derby, un meci de titlu. Întotdeauna este derby cu Craiova, mai ales când ambele echipe sunt într-un moment bun. Craiova are atacanți buni, fundași laterali puternici, controlează centrul terenului, au stabilitate în apărare, dar, ca orice echipă, au și slăbiciuni pe care vom încerca să le exploatăm.

Mihai nu este încă pregătit, Ikoko are mici probleme și nu vrem să riscăm, iar Mărginean se simte mai bine. Legat de eventuale tensiuni în vestiarul Craiovei, nu am informații. Sunt lucrurile lor interne. Eu am văzut meciul lor de la Galați și știu cât de greu e să joci acolo. În Liga 1 nu e nicio surpriză, toate echipele joacă fotbal bun, sunt bine pregătite tactic“, a spus antrenorul croat.

CSAT decide lanțul de comandă pentru doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul RomânieiCSAT decide lanțul de comandă pentru doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul României
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
Observator
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
14:09
Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”
13:49
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”
13:15
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi
13:12
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura”
12:45
EXCLUSIVDaria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare”
12:43
Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu