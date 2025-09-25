Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: "Este în operaţie acolo" - Antena Sport

FCSB a primit o nouă lovitură înaintea meciului cu Go Home Eagles, primul meci din grupa principală Europa League. Mihai Lixandru a devenit indisponibil şi se operează de apendicită chiar în Olanda.
Anunţul a fost făcut de către patronul Gigi Becali, cu câteva ore înaintea fluierul de start al meciului cu Go Ahead Eagles.
Mihai Lixandru are apendicită şi se operează în Olanda! Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
“Lixandru este în operație de apendicită acolo. Șut este acasă, nu a făcut deplasarea. L-a luat apendicele, s-a dus la operație acolo”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
În urmă cu aproape în an, la meciul din Europa League cu PAOK Salonic, Mihai Lixandru a suferit o accidentare gravă. El a revenit în urma rupturii ligamentului încrucişat anterior abia pe finalul sezonului trecut.
Sezonul acesta, Mihai Lixandru a evoluat în 14 partide în toate competiţiile şi a reuşit să înscrie un gol, în meciul din etapa a şasea a Ligii 1 dintre Rapid şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2. El are o pasă de gol, în returul cu Drita, din preliminariile Europa League
- 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Mihai Lixandru, potrivit transfermarkt.com
