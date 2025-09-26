"De rahat!" Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Nu putem accepta un asemenea rezultat" - Antena Sport

Închide meniul
“De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat”

Publicat: 26 septembrie 2025, 9:04

Victor Edvardsen, în Go Ahead Eagles - FCSB / Profimedia

FCSB a câştigat meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, graţie golului marcat de David Miculescu în minutul 13 al partidei. Chiar dacă traversează o perioadă complicată în Liga 1, campioana României a reuşit să debuteze cu dreptul în faza principală din Europa League.

Go Ahead Eagles a avut o statistică zdrobitoare, de 73%, dar FCSB a reuşit să plece cu toate cele trei puncte din Olanda, graţie şi intervenţiilor salvatoare ale lui Ştefan Târnovanu.

Victor Edvardsen, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta”

Această statistică i-a scos din sărite pe jucătorii de la Go Ahead Eagles, care au acceptat cu greu rezultatul final, în condiţiile în care olandezii au avut posesia şi şi-au trecut în cont mai multe ocazii:

“Simt că vom accepta acest rezutlat, iar asta e de rahat. Vrem să insuflăm o mentalitate de învingători la această echipă, la acest club. Nu putem accepta un asemenea rezultat când ai 75% posesie şi atâtea ocazii”, a declarat Victor Edvardsen, potrivit voetbalprimeur.nl.

De asemenea, Victor Edvardsen a declarat că experienţa celor de la FCSB în cupele europene şi-a spus cuvântul, dar s-a plâns de faptul că echipa lui Elias Charalambous a tras de timp:

“FCSB are multă experienţă şi au vrut să tragă de timp, să încetinească jocul. Trebuie să fim mai încisivi şi să punem mai multă presiune pe arbitru”, a mai spus Edvardsen.

