Nicolae Stanciu i-a impresionat pe italieni în Genoa - Empoli 3-1: "Şi-a valorificat calitatea" - Antena Sport

Nicolae Stanciu i-a impresionat pe italieni în Genoa – Empoli 3-1: “Şi-a valorificat calitatea”

Publicat: 26 septembrie 2025, 9:36

Nicolae Stanciu, în Genoa -Empoli / Profimedia

Nicolae Stanciu a fost titular în meciul din Coppa Italia dintre Genoa şi Empoli, câştigat de echipa patronată de Dan Şucu cu 3-1. Frendrup, Marcandalli şi Ekhator au fost marcatorii echipei pregătite de Patrick Vieira, care a revenit de la 0-1, după ce Saporiti a deschis scorul în minutul 12.

Stanciu a revenit pe teren la echipa de club după aproape o lună, după ce a fost lăsat pe bancă la precedentele două partide, cu Como şi Bologna. Spre deosebire de primele meciuri, când a fost folosit ca număr 10, Vieira a decis să îl utilizez pe căpitanul naţionalei României pe postul de milocaş la închidere.

Nicolae Stanciu, lăudat în Italia, după Genoa – Empoli 3-1: “S-a implicat la golurile care au decis meciul”

Stanciu a făcut faţă cu brio, iar italienii de la TuttomercatoWeb i-au acordat nota 6,5. De asemenea, ei l-au lădaut pe Nicolae Stanciu pentru cele 85 de minute în care a evoluat contra lui Empoli:

“Vieira avea de mult timp ideea să-l folosească pe postul de mijlocaș. Și-a coborât centrul de greutate cu câțiva metri și și-a valorificat calitatea în jocul de construcție. În repriza secundă, s-a implicat la golurile marcate de Marcandalli și Ekhator care au decis meciul”, au scris italienii de la tuttomercatoweb.com.

În ceea ce îl priveşte pe Rareş Ilie, celălat jucător român care a evoluat în meciul de joi seară, italienii l-au notat cu 5,5: “Ar fi trebuit să aducă mai multă calitate la mijlocul terenului. Are câteva idei şi nu aduce nimic nou. De asemenea, nu îşi ajută coechipierii în apărare”.

  • 3,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Nicolae Stanciu, potrivit transfermarkt.com
  • 4 meciuri şi 1 gol are Stanciu la Genoa în acest sezon în toate competiţiile
