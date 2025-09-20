Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: "Sunteţi nişte nemernici" - Antena Sport

Antonio Cassano, fostul capricios fotbalist italian, cunoscut pentru stilul dur cu care tratează subiectele care ard în fotbalul din Cizmă, a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu, la Inter.
Chivu a fost “judecat” în Italia după ce nu a avut reacţie în urma momentului în care Marcus Thuram a fost surprins răzând alături de fratele său Khephren, la finalul meciului pierdut de nerazzurri cu Juventus, 3-4. Cassano a avut un derapaj la adresa acestora.
Antonio Cassano i-a luat apărarea lui Cristi Chivu
“Imbecililor care vorbesc doar ca să se afle în treabă le pun următoarea întrebare: Să se schimbe Chivu doar pentru că cineva a făcut o greșeală?
Un idiot a îndrăznit să spună că Thuram n-ar fi trebuit să râdă alături de fratele său. Eu m-aș fi dus la conferință și aș fi spus: Cine are tupeul să spună lucrurile astea? Sunteți niște nemernici”, a spus Cassano, conform presei din Italia.
Chivu şi Cassano au fost colegi la Roma, în perioada 2003-2006, înainte ca fostul internaţional italian să plece la Real Madrid.
Chivu nu se teme de demitere
Recent, după cele două eşecuri din Serie A, cu Udinese (1-2) şi Juventus (3-4), au apărut zvonuri legate de înlocuirea lui Cristi Chivu, pe listă fiind Roberto Mancini sau Luciano Spalletti. Antrenorul de 44 de ani nu a fost deranjat de lucrurile apărute în presă şi Inter s-a redresat în Champions League, unde a bătut-o pe Ajax, cu 2-0.
“Nu am nicio piatră în pantof. Nu sunt mai bun acum decât eram înainte. Îmi fac treaba și încerc să dau tot ce am mai bun”, a spus Cristi Chivu, după ce iniţial îşi lăudase jucătorii.
“Nu îmi pasă de critici, nu mă voi simţi mai bine şi nu m-am simţit mai rău înainte. Îmi fac treaba, pur şi simplu, nu mă gândesc la reputaţia mea. Lucrez pentru echipă, pentru a o îmbunătăţi. Am dat totul şi am jucat sub presiune. Dorinţa de a juca mai bine a fost evidentă”.
