Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: "Sunteţi nişte nemernici" - Antena Sport

Antonio Cassano, fostul capricios fotbalist italian, cunoscut pentru stilul dur cu care tratează subiectele care ard în fotbalul din Cizmă, a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu, la Inter.

Chivu a fost “judecat” în Italia după ce nu a avut reacţie în urma momentului în care Marcus Thuram a fost surprins răzând alături de fratele său Khephren, la finalul meciului pierdut de nerazzurri cu Juventus, 3-4. Cassano a avut un derapaj la adresa acestora.

Antonio Cassano i-a luat apărarea lui Cristi Chivu

“Imbecililor care vorbesc doar ca să se afle în treabă le pun următoarea întrebare: Să se schimbe Chivu doar pentru că cineva a făcut o greșeală?

Un idiot a îndrăznit să spună că Thuram n-ar fi trebuit să râdă alături de fratele său. Eu m-aș fi dus la conferință și aș fi spus: Cine are tupeul să spună lucrurile astea? Sunteți niște nemernici”, a spus Cassano, conform presei din Italia.

Chivu şi Cassano au fost colegi la Roma, în perioada 2003-2006, înainte ca fostul internaţional italian să plece la Real Madrid.