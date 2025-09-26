Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: "E posibil să fie mai bun" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”

Publicat: 26 septembrie 2025, 8:35

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost impresionat de prestaţia lui Denis Alibec după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul revenit vara aceasta la FCSB a pasat decisiv la golul marcat de David Miculescu în minutul 13.

Scos la pauză şi înlocuit cu Bîrligea, pentru că aşa anunţase încă dinaintea meciului, Becali a declarat că Alibec s-ar putea să fie chiar mai bun decât Daniel Bîrligea, atacant care s-a dovedit a fi extrem de important sezonul trecut pentru FCSB.

Gigi Becali, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “E posibil ca Alibec să fie mai bun ca Bîrligea”

De asemenea, Gigi Becali a anunţat că Mamadou Thiam nu va mai juca în centru şi va fi folosit doar pe partea stângă, în timp ce Daniel Bîrligea şi Denis Alibec vor fi cei doi atacanţi centrali ai campioanei României:

“E posibil ca Alibec să fie mai bun ca Bîrligea, să vedem. S-ar putea şi Thiam, să vedem. A jucat foarte bine meciul trecut, acum iar a intrat extraordinar.

Thiam nu va mai fi atacant central, doar în stânga. Bîrligea în centru, cu Alibec”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Începutul de sezon al lui Denis Alibec a fost marcat de accidentări. Încă de la primul meci, din Supercupa României, Alibec a avut probleme, iar în acest sezon a evoluat doar de şapte ori până acum. Centrarea din care David Miculescu a înscris a fost prima contribuţie la un gol pentru Denis Alibec în acest sezon, în tricoul celor de la FCSB.

După această victorie, pentru FCSB urmează partida de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din Liga 1, după care Young Boys Berna vine la Bucureşti pentru etapa a doua din Europa League.

