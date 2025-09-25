Lille - Brann 2-1. Ionuţ Radu e titular în Stuttgart - Celta Vigo (22:00) - Antena Sport

La aceeaşi oră cu meciul Go Ahead Eagles – FCSB se înfruntă şi Lille – Brann în grupa principală din Europa League.
De la ora 22:00 se dispută celelalte meciuri din Europa League, printre care Stuttgart – Celta Vigo, Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna. Portarul Ionuţ Radu e titular în Stuttgart – Celta Vigo.
Lille – Brann 2-1 LIVE SCORE
Min. 80: Lille – Brann 2-1! Olivier Giroud, fostul atacant al naţionalei Franţei, a readus-o pe Lille în avantaj
Min. 59: Lille – Brann 1-1! Magnusson a egalat
Min. 54: Lille – Brann 1-0! Igamane a deschis scorul
Min. 1: A început partida
Echipele de start:
Lille: Ozer – Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk – Mukau, Haraldsson, Bentaleb – Sahraoui, Igamane, Fernandez-Pardo
Brann: Dyngeland – Pedersen, Knudsen, Helland, Dragsnes – Kornvig, Soerensen, Myhre – Magnusson, Holm, Castro
Ionuţ Radu e titular în Stuttgart – Celta Vigo
Meciurile de la ora 22:00:
Stuttgart – Celta Vigo
Utrecht – Lyon
Rangers – Genk
Salzburg – FC Porto
Aston Villa – Bologna
Ferencvaros – Viktoria Plzen
Young Boys – Panathinaikos
