Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice - Antena Sport

Echipele mari din România şi-au oferit sprijinul necondiţionat pentru PAOK. 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu şi-au pierdut viaţa într-un accident cumplit produs în România. 7 morţi şi 3 răniţi grav este bilanţul provizoriu al tragediei din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire. Accidentul teribil s-a produs în judeţul Timiş.

Ultraşii echipelor din România se mobilizează pentru a ajuta victimele accidentului teribil produs în ţara noastră

Potrivit fanatik.ro, ultraşi ai echipelor Dinamo, Steaua şi Rapid, dar şi ai formaţiilor din zona în care s-a produs accidentul, UTA şi Poli Timişoara, s-au oferit să ajute victimele, suporteri ai lui PAOK. Fanii români vor să doneze sânge, dar şi să strângă bani pentru a ajuta victimele accidentului din judeţul Timiş.

Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis (66 de ani), s-a arătat “devastat” după tragedia care a lovit echipa sa. Fanii lui PAOK se deplasau pe ruta Grecia – Franţa, la Lyon, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu va întâlni în Europa League liderul competiţiei europene.

“O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi ușa.