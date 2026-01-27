Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice - Antena Sport

Închide meniul
Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 18:29

Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice

Accidentul în care fanii lui PAOK au decedat / Captura video observatornews.ro

Echipele mari din România şi-au oferit sprijinul necondiţionat pentru PAOK. 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu şi-au pierdut viaţa într-un accident cumplit produs în România. 7 morţi şi 3 răniţi grav este bilanţul provizoriu al tragediei din România.

Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire. Accidentul teribil s-a produs în judeţul Timiş.

Ultraşii echipelor din România se mobilizează pentru a ajuta victimele accidentului teribil produs în ţara noastră

Potrivit fanatik.ro, ultraşi ai echipelor Dinamo, Steaua şi Rapid, dar şi ai formaţiilor din zona în care s-a produs accidentul, UTA şi Poli Timişoara, s-au oferit să ajute victimele, suporteri ai lui PAOK. Fanii români vor să doneze sânge, dar şi să strângă bani pentru a ajuta victimele accidentului din judeţul Timiş.

Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis (66 de ani), s-a arătat “devastat” după tragedia care a lovit echipa sa. Fanii lui PAOK se deplasau pe ruta Grecia – Franţa, la Lyon, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu va întâlni în Europa League liderul competiţiei europene.

“O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi ușa.

Sunt devastat de pierderea nedreaptă a tinerilor, fani ai echipei noastre iubite, care au călătorit pentru a fi alături de PAOK.

Doliu alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să-i odihnească.

Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei familii numeroase. Și facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur.

Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din CeneiCriminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
Gândurile mele sunt alături de cei dragi. Mă rog ca totul să meargă bine pentru cei care au fost răniți și duc o luptă critică în aceste ore.

Ivan Savvidis”, a fost mesajul transmis de patronul lui PAOK, pe toate conturile de socializare ale echipei din Grecia.

