"Vrei să fii golgheter în Europa?" Daniel Bîrligea, răspuns clar după FCSB - Midtjylland 2-0! Care a fost secretul victoriei - Antena Sport

Daniel Bîrligea a oferit declaraţii, după ce a marcat un gol în duelul dintre FCSB şi Midtjylland, încheiat cu scorul de 2-0. Atacantul s-a declarat s-a declarat extrem de bucuros, după succesul care îi apropie pe campioni de calificarea în play-off-ul Europa League.

Bîrligea a comentat şi faza golului marcat, după doar şapte secunde trecute din repriza secundă. Atacantul a transmis că nu voia ca portarul să degajeze, pentru a-i pune pe atac pe danezi, astfel că a făcut pressing.

Daniel Bîrligea, răspuns clar după FCSB – Midtjylland 2-0

Daniel Bîrligea a fost întrebat şi despre posibilitatea de a deveni golgheter în Europa League. Atacantul are trei goluri marcate, fiind pe locul secund în topul marcatorilor, după Akgun, de la Manchester United, El Kaabi, de la Olympiacos, şi Samu, de la Porto, care au câte patru goluri marcate.

„(N.r. Cum ai reuşit să marchezi) Intenţia, dacă nu încerci, nu reuşeşti niciodată. Pressingul e foarte important, pur şi simplu nu voiam să atace ei. Dacă ataci, nu te aperi. Ei voiau să plece şi portarul a vrut să degajeze. S-a întâmplat să mă lovească bine şi s-a dus în poartă. Am văzut că e în aer şi am continuat să alerg. Am intrat cu totul în poartă, să fiu sigur.

Speram, echipa a făcut multe sacrificii, toţi facem sacrificii să avem aceste rezultate. Suntem foarte fericiţi. Am ajutat echipa foarte mult, suntem toţi fericiţi. Prin atitudine am câştigat, am intrat cu dorinţa de a câştiga din primul minut.