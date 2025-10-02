Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională - Antena Sport

Home | Fotbal | Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională

Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională

Publicat: 2 octombrie 2025, 19:31

Comentarii
Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională

Luca Zidane, la Granada/ Profimedia

Fiul lui Zinedine Zidane a fost convocat în premieră la o echipă națională de seniori, după ce a ales să reprezinte Algeria. Luca Zidane evoluează pe postul de portar. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul naţionalei algeriene, Vladimir Petkovic, a anunţat joi lotul pe care Algeria se va baza în următoarea etapă a calificărilor pentru Cupa Mondială. În premieră a fost convocat şi fiul lui Zinedine Zidane, portarul Luca Zidane. 

Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru Algeria

Luca Zidane (27 de ani) joacă la formaţia Granada, din La Liga, iar de scurt timp, mai precis din 19 septembrie, şi-a anunţat decizia de a reprezenta naţionala Algeriei la nivel de echipe reprezentative. Selecţionerul Petkovic a luat notă de dorinţa goalkeeperului şi l-a trecut pe lista jucătorilor convocaţi pentru cele două meciuri pe care Algeria le va disputa în preliminariile Cupei Mondiale din 2026: cu Somalia (9 octombrie) şi Uganda (14 octombrie). 

„Cred că Zidane merită să fie convocat”, a declarat Petkovic într-o conferinţă de presă. „Sunt convins că, având în vedere caracteristicile sale, poate aduce şi alte calităţi grupului. Acum, să discutăm despre cine este numărul 1? Este prematur”, a mai spus Petkovic. 

Luca Zidane este al treilea portar din lotul Algeriei, iar pe lista convocaţilor pentru meciurile care ar putea aduce calificarea naţionalei maghrebiene la Cupa Mondială se mai numără Rami Bensebaïni (Borussia Dortmund), Riyad Mahrez (Al-Ahli – Arabia Saudită) sau Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt). 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Observator
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
19:12
VideoScandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen
18:56
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo”
18:49
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți”
18:38
FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele de start
18:36
Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
18:12
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie