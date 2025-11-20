OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia - România! Oră neobişnuită pentru "tricolori" - Antena Sport

România va juca împotriva Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu au parte de această ultimă şansă datorită faptului că au câştigat grupa de Nations League de anul trecut, după ce nu au reuşit să încheie pe locul 2 grupa din preliminarii.

Turcia este echipa din urna 1, din care mai făceau parte Italia, Ucraina şi Danemarca, de care trebuie să treacă România, pentru a ajunge în finala pentru turneul final care va fi transmis în Universul Antena.

Turcia – România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00

UEFA a anunţat pe site-ul oficial că partida va avea loc pe 26 martie, începând cu ora 19:00, o oră neobişnuită pentru tricolori. În precedenta campanie de calificare, România a jucat toate meciurile la ora 21:45, ora României. De asemenea, România a jucat la 21:45 şi meciurile din Nations League de anul trecut.

Ultima oară când tricolorii au jucat la ora 19:00, ora României, s-a întâmplat la EURO 2024, în meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală, cu Slovacia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Chiar dacă ziua şi ora au fost stabilite, stadionul pe care se va disputa partida nu se cunoaşte în acest moment. Sunt şanse mari ca meciul să nu se dispute la Istanbul, deoarece federaţia turcă vrea să evite orice conflict între fanii celor trei mari echipe din oraş: Galatasaray, Fenerbahce şi Besiktas. Astfel, rămân trei oraşe în care se poate juca partida: Konya, Bursa şi Kocaeli.