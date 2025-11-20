Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia - România! Oră neobişnuită pentru "tricolori" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori”

OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori”

Publicat: 20 noiembrie 2025, 20:24

Comentarii
OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru tricolori

Jucătorii României / Sport Pictures

România va juca împotriva Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu au parte de această ultimă şansă datorită faptului că au câştigat grupa de Nations League de anul trecut, după ce nu au reuşit să încheie pe locul 2 grupa din preliminarii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia este echipa din urna 1, din care mai făceau parte Italia, Ucraina şi Danemarca, de care trebuie să treacă România, pentru a ajunge în finala pentru turneul final care va fi transmis în Universul Antena.

Turcia – România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00

UEFA a anunţat pe site-ul oficial că partida va avea loc pe 26 martie, începând cu ora 19:00, o oră neobişnuită pentru tricolori. În precedenta campanie de calificare, România a jucat toate meciurile la ora 21:45, ora României. De asemenea, România a jucat la 21:45 şi meciurile din Nations League de anul trecut.

Ultima oară când tricolorii au jucat la ora 19:00, ora României, s-a întâmplat la EURO 2024, în meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală, cu Slovacia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Chiar dacă ziua şi ora au fost stabilite, stadionul pe care se va disputa partida nu se cunoaşte în acest moment. Sunt şanse mari ca meciul să nu se dispute la Istanbul, deoarece federaţia turcă vrea să evite orice conflict între fanii celor trei mari echipe din oraş: Galatasaray, Fenerbahce şi Besiktas. Astfel, rămân trei oraşe în care se poate juca partida: Konya, Bursa şi Kocaeli.

Reclamă
Reclamă

Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor avea de înfruntat câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare. Partida cu Turcia va avea loc pe 26 martie, urmând ca finala barajului pentru World Cup 2026 să se dispute pe 31 martie.

Duelurile de pe urnele 2 și 3

  • Țara Galilor – Bosnia
  • Polonia – Albania
  • Slovacia – Kosovo
  • Cehia – Irlanda

Duelurile de pe urnele 1 și 4

Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageriDouă rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
Reclamă
  • Italia – Irlanda de Nord
  • Ucraina – Suedia
  • Turcia – România
  • Danemarca – Macedonia de Nord

Împerecherile pentru finala barajului:

  • Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
  • Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
  • Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
  • Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Observator
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador”
Fanatik.ro
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador”
21:15
Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist
21:06
VideoJurnal Antena Sport | O scenă plină de legende
21:02
VideoJurnal Antena Sport | Tragerea la sorţi i-a ridicat de la masă pe dinamovişti
20:55
Procesul intentat de Felipe Massa pentru titlul din 2008 continuă! Ce a decis Înalta Curte de Justiţie londoneză
19:45
Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani”
19:31
Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 4 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 5 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 6 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!